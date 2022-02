جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے دیہوتو علاقے کی مقامی آبادی نے محکمۂ پاور ڈیپارٹمنٹ کے خلاف احتجاج Resident Protest Against PDD Departmentکیا۔ لوگوں کے مطابق علاقے میں بجلی سپلائی کئی مہینوں سے متاثر Power Supply Affected for Several Months ہے، جس کی وجہ سے انہیں سردی کے ایام میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

Protest Against PDD Department

علاقے کے لوگوں نے محکمہ سے اپیل کی ہے کہ وہ علاقے میں بجلی سپلائی کو بحال کریں، تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ہم بجلی بل کی ادائیگی وقت پر کرتے ہیں، پھر بھی ہم بجلی سے محروم ہیں۔ بجلی نہ ہونے کہ وجہ سے بچوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے محکمہ سے اپیل کی کہ وہ علاقے میں بجلی سپلائی کو یقینی بنائیں۔