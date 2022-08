اننت ناگ: تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بشارت قیوم کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) اننت ناگ، گلزار احمد بھٹ نے آج حلقہ انتخاب بجبہاڑہ کے مٹن میں قائم مختلف دفاتر کی اچانک چیکنگ کی۔ چیکنگ کے دوران 10 سرکاری ملازمین ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے اور ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے حکم پر انہیں معطل کر دیا گیا۔ DC Anantnag suspends 10 employees for absence on duty



اے ڈی سی نے تحصیل آفس، بلاک ڈویلپمنٹ آفس اور جی ایچ ایس مٹن سمیت دیگر دفاتر میں ملازمین کی حاضری کا معائنہ کیا۔ معائنہ کے دوران بی ڈی او آفس کے 4 ملازمین اور تحصیل آفس کے 6 ملازمین غیر حاضر پائے گئے اور ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کی زیر التوا انکوائری کے تحت انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ DC Anantnag inspection in offices

ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ یہ معاینہ اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے، تاکہ ملازمین ڈیوٹی کے اوقات میں دفاتر میں موجود رہے۔ انہوں نے تمام ضلع افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی دفاتر کے تعیں اپنی زمہ داری کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سرپرائز انسپکشن مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔