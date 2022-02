آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسدالدین اویسی کے قافلے پر غازی آباد میں گزشتہ روز ہوئے حملے کے خلاف پارٹی کارکنان میں سخت غم وغصہ پایا جا رہا ہے۔ AIMIM worker protest against attack on Asaduddin Owaisi



ضلع علیگڑھ کے کلکٹریٹ پر ضلع صدر محمد طارق کی قیادت میں پارٹی کے کارکنان نے قافلے پر حملے کے خلاف ایک میمورنڈم صدر جمہوریت کے نام ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ (اے سی ایم) سیکنڈ، سدھیر کمار کو سونپا Memorandum to President of India۔ جس میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز اسد الدین اویسی کی گاڑی پر میرٹھ کی میٹنگ سے نکلنے کے بعد ہاپوڑ ہائی وے پر حملہ کیا گیا، اندھا دھند فائرنگ کی گئی جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم اس حملے کی جانچ ہونی چاہیے۔

حمزہ سفیان نے اسد الدین اویسی کے قافلے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہاکہ' ہم نے میمورنڈم میں مطالبہ کیا ہے کہ حملہ کرنے والوں کی واضح تحقیقات، مجرموں کو سخت سے سخت سزا، ان پر جلد از جلد ایکشن اور انتخابات کے دوران اسد الدین اویسی اور شوکت علی (ریاستی صدر) کی جہاں بھی ریلی ہو انہیں کو سکیورٹی مہیا کرائی جائے۔'ضلع صدر محمد طارق نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہاکہ حملہ میں چار پانچ راؤنڈ فائرنگ ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا بھی جلد سے جلد پتہ لگایا جائے۔'

