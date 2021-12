علی گڑھ مسلم یونیورسٹی Aligarh Muslim University AMU کے لینڈ اینڈ گارڈن شعبہ کے زیر اہتمام گلستان سر سید میں منعقدہ دو روزہ کرستھیمم (Chrysanthemum)، کولیئس اور گلاب کے پھولوں کی نمائش کے اختتام پر مہمان خصوصی علی گڑھ کمشنر گورو دیال Aligarh Commissioner Guru Dayal نے فاتحین کو ٹرافیاں پیش کیں اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھول اور پودے لگائے، جو ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔

اے ایم یو میں تقسیم انعامات کے ساتھ پھولوں کی نمائش

اعزاز کے ساتھ طالب علم

دو روزہ پھولوں کی نمائش کے مختلف زمروں میں 44 اول انعامات، 44 دوم انعامات اور چھیالیس حوصلہ افزائی انعامات دیے گئے۔ جس میں مہمان خصوصی گورو دیال (کمشنر، علیگڑھ)، مہمان اعزازی پروفیسر مجاہد بیگ (ڈین، اسٹوڈنٹس ویلفیئر)، پروفیسر شہزاد، ڈاکٹر طارق آفتاب (ایسوسی ایٹ ممبر انچارج لینڈ اینڈ گارڈن شعبہ)، پروفیسر محمد علی جوہر (چیئرمین، شعبہ اردو)، ڈاکٹر شمس الزماں، ڈاکٹر امتیاز احمد، ڈاکٹر خالد محمود، پروفیسر صبوحی خان اور پروفیسر اعظمی نے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے۔پھولوں کی نمائش کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تدریسی و غیر تدریسی عملے اور ان کے اہل خانہ سمیت ضلع علی گڑھ کے آس پاس کے علاقوں سے اچھی خاصی تعداد میں لوگ پھولوں کی نمائش میں مختلف قسم کے پھولوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ تصاویر لینے آئے ہوئے تھے۔پروفیسر ذکی انور صدیقی، ممبر انچارج لینڈ گارڈن شعبہ نے بتایا کہ "صالحہ فاروقی رننگ کب فار کوئین آف دی شو" ، "وائس چانسلر رننگ کپ فار کنگ آف دی شو"Vice Chancellor Running Cup for the King of the Show ، "انشومن بنسل رننگ کپ فار بیسٹ سنگل ورائٹی آف کرستھیمم" (Chrysanthemum)، اور شو میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے پر لینڈ اینڈ گارڈن شعبہ کو "پروفیسر سہیل احمد رننگ کپ" سے نوازا گیا.یونیورسٹی وائس چانسلر لاج کو بہترین کارکردگی پر "صفدر عباس میموریل رننگ کپ" اور ڈبل کرستھیمم (Chrysanthemum) کی شاندار کارکردگی پر "بی ایچ ہاشمی رننگ کپ" سے نوازے گئے۔بیگم مشرف جہاں روز گارڈن کو سب سے اچھے گلابوں کے لئے "پروفیسر بی اے رننگ کپ" اور یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس نمبر ایک کو بہترین کولیئس پھولوں کے لئے" طاہر حسین رننگ کپ" پیش کئے گئے۔

اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گوردیال نے کہا کہ اس نمائش کی خوبصورتی ہے یہ کہ اس نے پورے ماحول کو خوش نما بنا دیا ہے اور یہ خوبصورت شہر اور آس پاس کے مقامات سے آنے والے لوگوں کے لئے ایک خوشگوار تجربہ ہے۔

انہوں نے پھولوں کی نمائش کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پھول اور پودے لگائے جو کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔