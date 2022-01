درگاہ اجمیر شریف کے تعلقہ عباسی برادری کی جانب سے 23 جنوری کو مفت اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جائے گا، اس سلسلے میں "انڈین شیخ عباسی الپ سنکھیک محاسبہ" Indian Shaikh Abbasi Alp Sankhyak Mohasbah کے عہدیداران نے حضرت خواجہ غریب نوازؒ کی بارگاہ میں حاضری دی اور پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔

اس شادی پروگرام کا انعقاد مسلم معاشرے میں رائج رسم و رواج کو ختم کرنے اور غریب و بے سہارا لڑکیوں کی شادی سے ان کے مستقبل کو روشن کرنے Brighten Future کے مقصد کے تحت کیا جارہا ہے۔ جس کے لیے خواجہ صاحب کی بارگاہ کے خادم شیخزادہ حفیظ الرحمن چشتی کے ہاتھوں سے ایک پوسٹر بھی جاری کیا گیا۔ شادی کی تقریب میں دلہا اور دلہن کے نام درج کرانے کی آخری تاریخ 18 جنوری رکھی گئی ہے۔

مفت اجتماعی شادی Free Mass Wedding will be Held in Ajmer کی تقریب کووڈ 19 رہنما خطوط کے مطابق ہوگی جس میں دلہا اور دلہن کے اہل خانہ سے اکیس اکیس افراد کو مدعو کیا جائے گا۔