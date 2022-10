ممبئی، درآمد کنندگان اور بینکروں کی خریداری کے دباؤ میں آج انٹربینکنگ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ 11 پیسے گر کر 82.30 روپے فی ڈالر پر آگیا۔Rupee falls 11 paise to close at 82.30 against US dollar

وہیں آخری کاروباری دن روپیہ پانچ پیسے اضافے کے ساتھ 82.19 فی ڈالر پر تھا۔

شروعاتی کاروبار میں روپیہ 14 پیسے کی گراوٹ کے ساتھ 82.33 روپے فی ڈالر پر کھلا اور خرید کے دباؤ میں یہ 82.42 روپے فی ڈالر کی کم ترین سطح پر آگیا۔ تاہم سیشن کے دوران فروخت کے باعث یہ 82.30 روپے فی ڈالر کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا اور اسی سطح پر بند بھی ہوا۔

یواین آئی

