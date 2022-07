ممبئی: دنیا کی اہم کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کے مضبوط ہونے کے باوجود، نئے ماہ کے آغاز میں کمزور مانگ کے دباؤ میں انٹربینکنگ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپیہ آج 12 پیسے چڑھکر 78.94 پر پہنچ گیا۔ Rupee gains 12 paise to close at 78.94 against US dollar گزشتہ سیشن میں روپیہ 79.06 فی ڈالر پر تھا۔

روپے آج سات پیسے چڑھکر 78.99 روپے فی ڈالر پر کھلا، لیکن ابتدائی طور پر امریکی کرنسی کی مضبوطی کی وجہ سے یہ دباؤ کا شکار رہا اور یہ ٹوٹ کر 79.12 روپے فی ڈالر کی کم ترین سطح پر آگیا۔ تاہم بعد میں امریکی کرنسی کی طلب میں کمی کی حمایت پر یہ 78.94 روپے فی ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ اس کی آخری سطح بھی تھی۔

یو این آئی