نئی دہلی: ہنگری کے مارک کیوے نے ہندوستان میں اپنی توسیع کا اعلان کرتے ہوئے تین نئی عالمی معیار کی دو پہیہ گاڑیوں کے لائٹ 250 وی کروزر، وی ایسٹے 300میکسی اسکوٹر اور سکسٹیز 300آئی ریٹرو کلاسک اسکوٹر کہ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ Keeway India Launches Three New Two Wheelers۔ آج یہاں جاری ایک بیان میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان تینوں کے علاوہ کمپنی سال کے آخر سے پانچ پروڈکٹس لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیوے کیو جے گروپ کی ملکیت ہے، جو سنٹنری مارکے ، بنیلی کی بنیادی کمپنی بھی ہے۔

کیوے بنیادی طور پر اپنی مصنوعات کی وسیع رینج کے لیے جانا جاتا ہے جس میں 125cc سے 1200cc تک ڈسپلیسمنٹ والے اسکوٹر، موٹر سائیکلیں اور اے ٹی وی شامل ہیں۔ کیوے کے پروڈکٹس جدید ترین کنیکٹیویٹی فیچرز کے ساتھ آتے ہیں جیسے انٹیگریٹڈ جی پی ایس اور کیوے کنیکٹ ایپ جو صارف کے سواری کے تجربے کو بہتر بناتے ہیں۔

یو این آئی