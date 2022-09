نئی دہلی: جولائی 2022 میں بھارت کی صنعتی پیداوار (IIP) میں 2.4 فیصد اضافہ ہوا۔ یہ بات پیر کے روز جاری سرکاری اعداد و شمار میں کہی گئی ہے۔ ایک برس قبل جولائی 2021 میں صنعتی پیداوار میں 11.5 فیصد اضافہ ہوا تھا۔ Industrial production grows 2.4% in July 2022

اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی صنعتی پیداوار کی نمو جولائی میں 2.4 فیصد کی گذشتہ چار ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ مینوفیکچرنگ، پاور اور کان کنی کے شعبوں کی خراب کارکردگی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رواں برس مارچ میں صنعتی پیداوار کی نمو 2.2 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی۔ آئی آئی پی اپریل میں 6.7 فیصد، مئی میں 19.6 فیصد اور جون میں 12.7 فیصد اضافہ درج کیا گیا تھا۔ Industrial production growth slows to four-month low of 2.4 pc in July

جولائی 2022 میں مینوفیکچرنگ کی پیداوار میں 3.2 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ کان کنی کی پیداوار میں 3.3 فیصد کمی واقع ہوئی۔ اسی عرصے کے دوران بجلی کی پیداوار میں 2.3 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

واضح رہے کہ اپریل 2020 میں، کورونا وائرس وبائی امراض کے پیش نظر ملک گیر لاک ڈاؤن نے معاشی سرگرمیاں ٹھپ کر دیں، جس کے نتیجے میں صنعتی پیداوار میں بڑے پیمانے پر 57.3 فیصد کمی واقع ہوئی تھی۔

بتادیں کہ کسی بھی ملک کی معیشت میں انڈیکس آف انڈسٹریل پروڈکشن (IIP) کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کی معیشت میں صنعتی ترقی کس رفتار سے ہو رہی ہے۔ IIP کا تخمینہ لگانے کے لیے 15 ایجنسیوں سے ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے۔ ان میں صنعتی پالیسی اور فروغ کا محکمہ، انڈین بیورو آف مائنز، سنٹرل سٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن اور سنٹرل الیکٹرسٹی اتھارٹی شامل ہیں۔