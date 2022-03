کسی بھی کوشش میں کامیابی کے لیے ایک یقینی حکمت عملی اور منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ ہم اس وقت کہاں ہیں. ہمیں کہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ سب ایک منظم طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اپنی مالی حیثیت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اپنے اہداف کو منظم طریقے سے لکھیں اور اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے اور اس رقم کو جمع کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ دوبارہ سوچیں کہ سرمایہ کاری کے لیے رقم کیسے مختص کی جائے اور فیصلہ لینے سے پہلے ہر چیز کا جائزہ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ منظم طریقے سے منصوبہ بندی کریں گے تو آپ کو مالی ہدف Financial Goals حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ How To Set And Reach Financial Goals With A Definite Plan

اگر آپ نظم و ضبط کے ساتھ مالی منصوبہ Financial Goals بناتے ہیں.یہ ایسا ہے جیسے آدھا کام ہو گیا ہے۔ باقی کام اسی وقت ہوتا ہے جب اسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ بچت اور سرمایہ کاری نظم و ضبط کے ساتھ کی جائے۔ اگر آپ مختصر مدت میں دولت کمانا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کتنی سرمایہ کاری کررہے ہیں ۔ جب باقاعدگی سے سرمایہ کاری کی جائے تو صرف تھوڑی سی رقم میں بھرپور منافع حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ 10 سال کے لیے ماہانہ 5,000 روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ 12فیصد کی کم از کم سالانہ واپسی کے ساتھ، آپ کی 6 لاکھ روپے کی کل سرمایہ کاری بڑھ کر 11.6 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ یہ سرمایہ کاری کی رقم سے تقریباً دگنی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ اس طرح کی سرمایہ کاری کے اچھے نتائج تب ہی مل سکتے ہیں جب باقاعدگی سے سرمایہ کاری کی جائے۔ قرض لینا غلط نہیں ہے کیونکہ کچھ قرضے ہماری مالیت کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جبکہ قرض لینا بعض اوقات مالی آزادی کے حصول میں اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروبار کے لیے قرض لینا اور گھر خریدنا اچھا ہے۔ لیکن، جب کریڈٹ کارڈ کے اخراجات کی بات آتی ہے، تو بینک نہ صرف زیادہ شرح سود وصول کرتے ہیں، بلکہ ہماری کمائی کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے، جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو قرض لینا چاہیے. ایسا قرض لینا یقینی بنائیں جہاں شرح سود کم ہو۔ ایک بار جب آپ نے قرض لیا آپ کو اسے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

کچھ اہداف محفوظ، قلیل مدتی اسکیموں سے حاصل کیے جاسکتے ہیں اور وہ طویل مدت میں مالی کامیابی Financial Success حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں کیونکہ انھیں افراط زر کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ 2000 سے 2018 کے درمیان کیے گئے ایک سروے کے مطابق، خاندان کی دیکھ بھال کے اخراجات میں اوسطاً 9.5 فیصد اضافہ ہوا ہے، اور اب، ان میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ دریں اثنا، بی ایس ای سینسیکس میں 11.4 فیصد اضافہ ہوا یعنی؛ اس میں افراط زر پر قابو پالیاگیا ہے. طویل مدت میں، یہ صرف ایکویٹی مارکیٹ کے ذریعے ہی ہے جو افراط زر سے بڑھ کر منافع کما سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی خطرہ ہے۔

بی گوپا کمار، ایم ڈی اور سی ای او، ایکسس سیکیورٹیز کا کہنا ہے کہ پیسہ کمانے سے زیادہ پیسے کا خرچ اور انتظام کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ ابھی شروعات کر رہے ہیں، تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس رقم کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ایسا کرنے کے لیے آپ کو قابل اعتماد اخبارات اور ویب سائٹس میں موجود ذاتی مالیاتی مشورے Financial Goals کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور دستیاب اسکیموں سے آگاہ رہیں۔ تب ہی آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کا راستہ تلاش کریں گے۔