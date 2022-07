ایمیزون انڈیا کے اعلان کے مطابق بھارت میں ایمیزون پرائم ڈے 2022 سیل 23 جولائی سے شروع ہوگی Amazon Prime Day Sale 2022 to be Held on July 23-24۔ اس سیل میں ڈیلز اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کئی نئی مصنوعات بھی متعارف کرائی جائیں گی۔ ایمیزون پرائم ڈے 2022 سیل پرائم ممبرز کے لیے ہے۔ یہ آفر صرف دو دنوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیل 23 جولائی کو 12:00 بجے شروع ہوگی اور 24 جولائی تک جاری رہے گی۔ Amazon Prime Day sale 2022 to be Held on July 23-24

اس بار ایمیزون پرائم ڈے 2022 سیل Amazon Prime Day sale بھارت میں 23 اور 24 جولائی تک رہے گی۔ کمپنی نے کہاکہ ٹی وی، لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فونز کے ساتھ ساتھ فیشن اور روزمرہ استعمال کی اشیاء پر بھی بہترین ڈیلز اور ڈسکاؤنٹ دستیاب ہوں گی۔ ایمیزون نے کہاکہ اس پرائم ڈے 2022 سیل کے دوران 400 بڑی کمپنیوں جیسے Samsung، Xiaomi، Intel اور Bot کی 30,000 نئی مصنوعات بھی لانچ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اور 24 جولائی کو 120 چھوٹے اور درمیانے کاروبار جیسے XECH، Mirakii اور Cos-IQ کی 2,000 نئی مصنوعات بھی لانچ کی جائیں گی۔

اس کے علاوہ ایمیزون چھوٹے کاروباروں اور اسٹارٹ اپس کی منفرد مصنوعات پر بھی آفرز اور چھوٹ دی جائے گی۔ ایمیزون نے کہاکہ اس سیل کے دوران پرائم ویڈیو اور ایمیزون میوزک پر نئے ٹائٹل اور ٹریکس بھی متعارف کرائے جائیں گے۔'

جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، پرائم ڈے 2022 کی سیل ایمیزون پرائم ممبرز کے لیے مخصوص ہوگی۔ کمپنی نے کہاکہ پرائم کے 25 ممالک میں 200 ملین صارفین ہیں۔ Amazon Prime کی سالانہ قیمت 1,499 روپے ہے۔ صارفین اسے 179 روپے ماہانہ کی شرح سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس سبسکرپشن کے ساتھ، پرائم ممبرز کو ایمیزون کی شاپنگ ویب سائٹ پر مفت اور تیز ڈیلیوری کے ساتھ پرائم ویڈیو، میوزک اور دیگر ایمیزون سروسز تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ 18 سے 24 برس کی عمر کے صارفین یوتھ آفر کی مدد سے پرائم ممبرشپ پر 50 فیصد ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔

