Mass layoffs at Facebook: فیس بک کی سرپرست کمپنی 'میٹا' مبینہ طور پر ملازمین کو نکال رہا ہے، جس کے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں، رپورٹس کے مطابق کم از کم 12 ہزار ملازمین کی نوکری خطرے میں ہے۔ انسائیڈر کی ایک رپورٹس کے مطابق سینئر ایگزیکٹوز خراب کارکردگی کرنے والے ملازمین کو فارغ کرنے کے عمل میں ہیں۔ About 12,000 Facebook employees may lose jobs in Meta's 'quiet layoffs

کئی ملازمین نے انسائیڈر کو بتایا کہ اگلے چند ہفتوں میں افرادی قوت میں 15 فیصد کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 12,000 کارکنوں کو جلد ہی برطرف کیا جا سکتا ہے۔ ملازمین نے انسائیڈر کو بتایا "ایسا لگتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں زبردستی نکالا جا رہا ہے۔"

فیس بک مہینوں سے ملازمین کو نکال رہی ہے، مزید سوشل نیٹ ورکنگ کی بڑی کمپنی نے بھرتی کو روک دیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد میٹا کے اسٹاک کی قیمت $380 فی شیئر کے قریب پہنچ گئی۔ گزشتہ ایک برس میں کمپنی کے اسٹاک میں 60 فیصد کمی ہوئی ہے۔

میٹا کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ نے واضح کیا کہ تمام محکموں میں بھرتیوں کو روک دیا گیا ہے۔ انہوں خبردار کیا ہے کہ مزید برطرفی ہونے والی ہے۔ رپورٹس کے مطابق زکربرگ نے یہ تبصرے ملازمین کو انسائیڈر کال کے دوران بتائے۔

