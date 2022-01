آپ کے پاس کافی رقم ہے اور آپ سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند ہیں، لیکن کیا آپ کو اس بارے میں الجھن ہوتی ہے کہ کہاں سرمایہ کاری کرنا اچھا ہوگا، تب ایسی صورت حال میں آپ کو ایک مالیاتی ماہر کی مشورہ کی ضرورت ہے، جو آپ کے پیسے کو عقلمندی سے سرمایہ کاری کرنے میں آپ کی مدد کرسکتا ہے۔ What is Best Scheme for Investment

ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی آمدنی اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنی رقم کو دوگنا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ اس الجھن و پریشانی میں رہتے کہ انہیں اچھا منافع حاصل کرنے کےلیے کہاں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھارتی سونا پہننے اور رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھارتی سونے میں اچھی سرمایہ کاری کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی سرمایہ کاری پر زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن محض چند لوگ ہی اپنے اس ہدف تک پہنچ پاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے لوگ اس کشمکش میں رہ جاتے ہیں کہ وہ زیادہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی اسکیموں میں سرمایہ کاری کریں؟ کیا ان اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنا اچھا ہوسکتا ہے جن میں نقصان ہونے کے امکان ہوتے ہیں؟ ایسے کئی طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے مالیاتی ماہر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم بھی جانتے ہیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں۔

ارون کا سوال ہے کہ ' وہ ماہانہ 10 ہزار روپے تک کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اگر کم از کم سالانہ منافع 14 فیصد سے زیادہ ہو تو کن اسکیموں کا انتخاب کیا جانا چاہیے؟ مجھے کب تک سرمایہ کاری کرنا چاہیے؟

مالیاتی ماہر تما بلراج مشورہ دیتی ہیں کہ ' زیادہ منافع صرف ان سرمایہ کاری سے ممکن ہے جن میں رسک ہوتا ہے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ آپ کتنا نقصان برداشت کرسکتے ہیں۔ ایکویٹی پر مبنی سرمایہ کاری کرنے سے بعض صورتوں میں منافع 14 فیصد سے زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم، یہ تب ہی ممکن ہے جب سرمایہ کاری کم از کم 7-10 سال تک کی جائے۔ وہیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کم وقت کے لیے کی گئی سرمایہ کاری میں زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔اگر آپ وقتاً فوقتاً سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں تو آپ طویل مدت میں 12 سے 15 فیصد کی واپسی کی توقع کرسکتے ہیں۔اس کے لیے آپ کو بہتر رزلٹ دینے والا ایکویٹی میوچل فنڈز کے بارے میں پڑھنا ہوگا۔

سوپنا کا سوال ہے کہ'' وہ اپنی والدہ کے نام پر سینئیر سیٹزن سیوینگ اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے جمع کروانا چاہتی ہیں۔ Senior Citizen Savings Account کیا یہ زیادہ منافع بخش ہوگا؟ یا پھر اس سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ ڈیبٹ میوچل فنڈز میں سرمایہ کریں اور ماہانہ ایک مخصوص رقم لیں؟"

سینیئر سٹیزن سیونگ اسکیم میں سرمایہ کاری کرکے آپ 7.4 فیصد سالانہ سود حاصل کرسکتے ہیں۔ سود ہر تین ماہ بعد ادا کیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں فکسڈ ڈپازٹس اور ڈیٹ فنڈز سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا امکان نہیں ہے۔ لہذا اسے سینئر سٹیزن اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ یہ اسکیم پانچ سال تک جاری رہنا چاہیے۔ سیکشن 80 سی کے تحت اس سرمایہ کاری پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ Investing in the Senior Citizen Savings Scheme

سریکانت پوچھتے ہیں کہ ' میری عمر 43 سال ہے۔ میں 75 لاکھ کی ٹرم پالیسی لینا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ایک ہی انشورنش کمپنی سے لی جاسکتی ہے؟ اسے دو کمپنیوں سے لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟

لائف انشورنس پالیسی کی قیمت ہمیشہ سالانہ آمدنی سے تقریباً 10-12 گنا ہونا چاہیے۔ انشورنس لیتے وقت آپ کی ذاتی، صحت اور مالی تفصیلات کو واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے۔ ان ہی کمپنیوں کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو وقت پر کلیم دینے کے وعدے کو پورا کرتی ہے۔ اگر بیمہ کسی ایک کمپنی سے لیا گیا ہے اور اگر کمپنی کسی پریشانی کی وجہ سے انشورنس کلیم کو مسترد کر دیتی ہے تو ایسے وقت میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا بہتر کے دو انشورنس کمپنیوں سے پالیسیاں لیں اگر ایک مسترد کرتی ہے تو ہم دوسری کمپنی پر بھروسہ کرسکتے ہیں۔

وینکٹ جاننا چاہتے ہیں کہ ' اب کئی کمپنیاں ڈیجیٹل 'گولڈ' کے نام پر سونے میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، کیا اس میں سرمایہ کاری کرنا بہتر ہے یا کوئی خطرہ لاحق ہوسکتا ہے؟

جس پر تما بلراج نے کہا کہ اب سونے میں سرمایہ کاری کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ڈیجیٹل گولڈ ان میں سے ایک ہے۔ یہ پرکشش لگتا ہے کیونکہ آپ اس میں 100 روپے تک کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سونے کی قیمت کے لحاظ سے نفع یا نقصان کمانا ممکن ہے کیونکہ اس میں وقتا فوقتا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جب آپ طویل مدتی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ ETFs یا گولڈ فنڈز کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ How Many Ways to Invest in Gold

