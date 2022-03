امریکا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے چین کی 352 مصنوعات کو دوبارہ درآمدی ڈیوٹی چھوٹ کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین کی ڈائیلاگ کمیٹی شنہوا نے بتایا کہ امریکہ کا یہ فیصلہ 12 اکتوبر 2021 سے نافذ العمل ہے اور 31 دسمبر 2022 تک نافذالعمل ہو گا۔ US Reinstates Tariff Exemptions on Some Chinese Products

بتادیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ دی تھی اور اسی سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے تجارتی ایکٹ 1974 کے سیکشن 301 کے تحت چین کی تقریباً 300 ارب ڈالر مالیت کی مصنوعات پر ساڑھے سات فیصد سے 25 فیصد تک ٹیرف عائد کر دیا تھا۔

اس کے بعد کچھ کمپنیوں کو راحت دیتے ہوئے ٹرمپ نے کچھ چینی مصنوعات کو ڈیوٹی کے دائرے سے باہر رکھا تھا۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ضروری اشیاء کے علاوہ زیادہ تر مصنوعات پر ڈیوٹی کی چھوٹ سنہ 2020 کے آخر میں ختم ہوگئی۔

اکتوبر 2021 میں امریکی وزیر تجارت کیتھرین تائی نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مستثنیٰ 549 مصنوعات کو دوبارہ استثنیٰ دیا جانا چاہیے'۔

غور طلب ہے کہ موڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکی کاروبار درآمدی محصولات سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ چین کو اس ڈیوٹی کا صرف 7.6 فیصد ادا کرنا ہے جبکہ باقی بوجھ امریکا پر ہے۔

