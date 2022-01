دو پہیہ گاڑیاں بہترین مائلیج فراہم کرتی ہیں اور کئی سالوں تک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ، کم دیکھ بھال کے اخراجات، ایک اوسط موٹر سائیکل زیادہ مہنگی نہیں ہے. تاہم اگر آپ اپنے بجٹ پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ ایک سستی دو پہیوں والی گاڑی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ Two-wheelers provide excellent mileage

اگر آپ کے پاس دو پہیہ گاڑی ہے تو انشورنس پالیسی خریدنا لازمی ہے کیونکہ انشورنس آپ کی گاڑی کو چوری، حادثات اور قدرتی آفات جیسے غیر متوقع واقعات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے منفی اثرات سے بچانے میں مدد کرے گا۔ انشورنس پالیسی میں سرمایہ کاری آپ کی موٹر سائیکل کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔

آئیے جانتے ہیں کہ انشورنس پالیسی خریدتے وقت کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔۔۔

گاڑی کا انشورنس: موٹر سائیکل کی قیمت خصوصیات، مینوفیکچرر اور ماڈل کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ انشورنس کوریج دو پہیہ گاڑی کی قیمت پر مبنی ہے۔ لہذا، انشورنس پریمیم براہ راست گاڑی کی قیمت سے منسلک ہے۔ 75,000 روپے کی موٹر سائیکل کا پریمیم 1 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل سے کم ہے۔ اسی کے ساتھ کیوبک صلاحیت (cc)cubic capacity کی بنیاد پر پریمیم مختلف ہوتا ہے۔ 75cc بائیک کا پریمیم 350cc بائیک کے مقابلے میں کم ہے۔ اب الیکٹرک گاڑیوں کی آمد کے ساتھ، تھرڈ پارٹی الیکٹرک دو پہیوں کے پریمیم کا تعین بھی کلو واٹ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔Vehicle Insurance

خاص طور پر، آپ کی موٹر سائیکل کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی جائے گی۔ پرانی بائیکس کے لیےڈپریسیشن ریٹ کی شرح زیادہ ہے جب کہ نئی بائیکس (چھ ماہ پرانی) کے لیے یہ پانچ فیصد ہے اور اگر وہ پانچ سال سے زیادہ ہیں تو بائیکس کے لیے 50 فیصد تک کمی ہوگی۔Depreciation rate is higher for the old bikes

کس قسم کی کوریج کی ضرورت ہے؟

ٹو وہیلر انشورنس میں دو قسم کی کوریج ہوتی ہے۔ ایک تھرڈ پارٹی (TP) کور ہے اور دوسرا جامع (وسیع) کور ہے۔ ویسے، سڑک پر ہر موٹر سائیکل کا تھرڈ پارٹی کور ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کی گاڑی سے آپ کے تیسرے فریق کو ہونے والے مالی نقصان کی تلافی کرے گا۔ تاہم، تھرڈ پارٹی کور میں گاڑی کا تحفظ نہیں ہے۔ جامع پالیسی قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب اور سڑک کے پھسلن کی کوریج کا احاطہ کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ حادثات اور چوری کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا احاطہ کیا جائے گا۔ تاہم، اس کا پریمیم تھرڈ پارٹی کور سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر قیمت زیادہ ہے، یہ ایک جامع کور لینا بہتر ہے۔ Third Party (TP) cover and the other is Comprehensive (broad) cover.

انشورنس ڈیکلرڈ ویلیو (IDV) : انشورنس ڈیکلیئرڈ ویلیو (IDV) بہت اہم ہے کیونکہ IDV انشورنس کمپنی کی طرف سے دی جانے والی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے چاہے آپ کی گاڑی مکمل طور پر خراب یا چوری ہو جائے۔ اس کا حساب ہر تجدید کے دوران موٹر سائیکل کی قیمت سے ڈپریسیشن کو گھٹا کر لگایا جاتا ہے۔ Insurance Declared Value (IDV)

نو کلیم بونس (این سی بی): آپ کی انشورنس کمپنی کی طرف سے نو کلیم بونس (NCB) نہیں دیا جاتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ سلیبز کے مطابق، رعایت دستیاب ہے۔ یہ 20 فیصد سے زیادہ سے زیادہ 50 فیصد تک ہے اور NCB آپ کے موٹر انشورنس پریمیم کو کم کر دے گا۔ No Claim Bonus (NCB)

ایڈ آن کور: اس کے علاوہ، اضافی کور آپ کی گاڑی کے لیے اضافی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آپ اپنی کوریج کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ہر ایڈ آن کا منصوبہ ایک مخصوص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان میں سڑک کے کنارے امداد، زیرو ڈپریشن، میڈیکل کور اور انجن کا تحفظ شامل ہے۔ اس ایڈ آن کا انتخاب کرنا بہتر ہے جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہو۔Add-on covers

گردیپ سنگھ بترا، ہیڈ ریٹیل انڈر رائٹنگ، بجاج الیانز جنرل انشورنس کے مطابقِ، آپ ان سب کو ذہن میں رکھتے ہیں تو انشورنس کی تجدید کے وقت یا نئی انشورنس پالیسی لیتے وقت پریمیم کے حسابات کو جاننا آسان ہو جائے گا۔