فیس بک کے 18 سال آج مکلمل ہو گئے ہے اور اپنی سالگرہ پر فیس بک کو خسارے کا سامنا ہے۔ 18 برسوں میں پہلی مرتبہ فیس بک نے 10 لاکھ ایکٹو صارفین کا خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔ اگرچہ یہ کمی اس بڑی سوشل میڈیا کمپنی کے لیے معنے نہیں رکھتی ہے لیکن اس خبر کے پھیلتے ہی بدھ کو فیس بک کی پیرنٹ کمپنی 'میٹا' کے شیئر20 فی صد تک گر گئے ہیں۔ Meta isn't helping Mark Zuckerberg's Facebook

فیس بک کی پیرنٹ کمپنی 'میٹا'، فیس بک کو فائدہ نہیں پہنچارہی ہے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیس بک کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ اس کے 'ایکٹو یوزرز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔

مارک زکربرگ نے ذاتی طور پر اپنی مجموعی مالیت کا 23.34 فیصد کھو دیا۔ 87.7 بلین ڈالر کے ساتھ، وہ فوربس ریئل ٹائم ارب پتی انڈیکس میں 12 ویں نمبر پر آ گئے۔ بھارت کے مکیش امبانی اور گوتم اڈانی سے پیچھے ہوگئے ہے۔ میٹا نے تصدیق کی کہ اس کی توقع ہے کہ آمدنی میں اضافہ سست ہوگا کیونکہ صارفین اس کی زیادہ منافع بخش خدمات پر کم وقت گزار رہے ہیں۔ اندازہ لگایا کہ ٹم ککز ایپل کی طرف سے پچھلے سال متعارف کرائی گئی ایڈ ٹریکنگ تبدیلیوں پر اس سال تقریباً 10 بلین ڈالر لاگت آئے گی۔Zuck slips behind Ambani, Adani

میٹا نے عالمی سطح پر تقریباً ایک ملین یومیہ صارفین کو کھو دیا اور امریکہ اور کینیڈا میں جمود کا شکار ہو گیا، جو اس کے دو سب سے زیادہ منافع بخش بازار ہیں۔ Meta lost about a million daily users

میٹا کو پہلی سہ ماہی کی آمدنی 27 بلین اور 29 بلین ڈولر کے درمیان متوقع ہے۔ یہ 3 اور 11 فیصد کے درمیان سال بہ سال نمو ہے، جو کمپنی کی تاریخ میں سہ ماہی ترقی کی سب سے کم مدت ہے۔ زکربرگ اپنے ٹک ٹاک ، ریئلز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور نوجوان بالغ صارفین کو راغب کرنے کی امید کر رہا ہے۔ لیکن Reels اس قسم کی رقم نہیں کماتی جو میٹا اپنی پرانی خصوصیات جیسے کہ نیوز فیڈ اور اسٹوریز سے کماتے تھے، جہاں ویڈیوز اور تصاویر 24 گھنٹے بعد غائب ہوجاتی ہیں۔ Markets hammer Facebook stock 25%, valuation tanks $230 bn

زکربرگ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ریلز ان کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی مصنوعات ہے۔ Reels میں تبدیلی کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ زکربرگ کی ویب سے موبائل پر اسٹریٹجک تبدیلی۔

میٹا کے نتائج نے ڈیجیٹل اشتہار دیو اور گوگل پیرنٹ الفابیٹ انکارپوریٹڈ کا مقابلہ کیا، جس کے مضبوط نتائج کی وجہ سے بدھ کو 7 فیصد اضافہ ہوا۔ میٹا نے چوتھی سہ ماہی کے لیے $10.3 بلین کے منافع کی اطلاع دی، جو کہ تجزیہ کاروں کی $10.9 بلین کی توقعات سے کم ہے اور ایک سال پہلے کے مقابلے میں ایک چھوٹی کمی ہے۔ Meta reported a $10.3 billion profit for the fourth quarter

یہ کمی سنہ 2019 کی دوسری سہ ماہی کے بعد خالص آمدنی میں پہلی مرتبہ ہے۔ میٹا نے اپنے جاری بیان میں اعتراف کیا کہ وہ ایپل کی تبدیلیوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑرہا ہے جس کے لیے اس کی ایپس کو صارفین سے ان کی سرگرمی کو ٹریک کرنے اور اسے دوسری ایپس یا ویب سائٹس کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقدام، ذاتی طور پر ایپل کے ٹِم کُک کی طرف سے چلایا گیا، میٹا نے ڈیجیٹل اشتہارات فروخت کرنے کے لیے اس طرح کی ٹریکنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ لیکن اب ان ن تبدیلیوں نے برینڈز کے لیے مشکل بنا دیا ہے کہ وہ اپنے اشتہارات کو مخسوس آڈینس تک پہنچائیں اور ان کی پرفارمنس کا جائزہ لے سکیں۔ Disadvantage because of Apple's changes