نئی دہلی: قومی شماریات کے دفتر کی طرف سے جمعہ کو جاری کیے گئے پہلے پیشگی اندازے کے مطابق، ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار Gross Domestic Product رواں مالی سال 2021-22 میں 9.2 فیصد کا اضافہ ہوگا GDP is Likely to Increase this Year۔ گزشتہ مالی سال میں کورونا کی وجہ سے جی ڈی پی میں 7.3 فیصد کمی آئی تھی۔

ریزرو بینک آف انڈیا Reserve Bank of India نے اس بار شرح نمو 9.5 فیصد رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔

این ایس او کی ایک پریس ریلیز کے مطابق، سال 22-2021 میں حقیقی یا مستقل قیمت ( 12-2011کی قیمت سطح) کا تخمینہ 147.54 لاکھ کروڑ روپے رہنے کا اندازہ ہے جبکہ عارضی تخمینہ کے مطابق 21-2020 کے لیے جی ڈی پی 135.13 لاکھ روپے تھی جو 31 مئی 2021 میں جاری کیا گیا تھا۔

(یو این آئی)

