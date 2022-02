روس اور یوکرین کے درمیان تنازع میں اضافہ سے تیل سپلائی میں خلل کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ جس سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت سات برس کی بلند ترین سطح 98 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں منگل کو برینٹ خام تیل کی قیمت 98 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جب کہ اس سے قبل اس کی قیمت 91 ڈالر فی بیرل کے قریب تھی۔ Crude Oil Prices at Seven-Year High

واضح رہے کہ روس سعودی عرب کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے اور ساتھ ہی قدرتی گیس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ تیل کی منڈی میں روس کا غلبہ سپلائی کے بحران کے خدشات کو بڑھا رہا ہے۔ Russia is the Second Largest Oil Supplier

بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین کے ان علاقوں کو آزاد ریاست قرار دے دیا ہے جو وہاں کے باغیوں کے قبضہ میں تھے۔

روس کے جارحانہ رویے کے پیش نظر کئی مغربی ممالک نے اس پر پابندی عائد کرنے کی وارننگ دی ہے۔

مینو لائف انویسٹمنٹ مینیجمنٹ کا کہنا ہے کہ روس پر پابندیاں عائد کرنے سے وہ خام تیل اور قدرتی گیس کم برآمد کرے گا جس کے عالمی معیشت پر نمایاں اثرات مرتب ہوں گے۔'

مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے کو آزاد ریاست کا درجہ دے دیا ہے تاکہ روسی افواج ان راستوں سے یوکرین میں باضابطہ طور پر داخل ہو سکیں۔

یوکرین کے ڈونسک اور لوہانسک علاقوں پر روسی حمایت یافتہ باغیوں کا کنٹرول ہے اور یہ دونوں علاقے خود ساختہ جمہوریہ ہیں۔ یہ باغی سنہ 2014 سے یوکرینی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔

روس کے نئے اقدام کو امن مذاکرات کا خاتمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے بحران کے اثرات دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس پر بھی نظر آرہے ہیں۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے بڑھتے ہوئے خوف کے باعث سرمایہ کار اپنے اثاثے کو محفوظ کرنے میں لگے ہیں۔ عالمی معیشت اب تک کورونا وبائی امراض اور اس کی وجہ سے عائد پابندیوں سے ہونے والے بھاری نقصانات سے باہر نہیں نکل پائی ہے۔

چین کا شنگھائی کمپوزٹ دوپہر تک کی تجارت میں تقریباً 1.5 فیصد گرا، جاپان کا نفٹی دو فیصد سے زیادہ اور سینسیکس 1.5 فیصد گر گیا۔

