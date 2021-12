ای ٹی وی بھارت سے فون پر بات کرتے ہوئے اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید علی زیدی Syed Ali Zaidi On Wasim Rizvi نے کہا کہ وسیم رضوی نے وقف بورڈ کی اہم میٹنگ میں شرکت کی، جس میں انہوں نے سبھی اراکین کی موجودگی میں استعفی نامہ سپرد کیا اور سبھی متولی عہدوں سے استعفی دیا ہے۔ تاہم ان کے خلاف جاری کاروائی و عدالتی جانچ اور متعدد معاملوں میں تفتیشی کاروائی جاری رہے گی، کسی بھی بدعنوانی معاملے میں ملوث ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ استعفے سے ماضی میں کیے ہوئے کاموں سے بری الذمہ نہیں قرار دیے جاسکتے ہیں۔

ویڈیو

وہیں جیتندر نارائن عرف وسیم رضوی نے ایک ویڈیو پیغام Jitender Narain alias Wasim Rizvi released the video message میں کہا کہ ہم نے اسلام مذہب ترک کر ہندو مذہب کو اپنایا ہے۔ دائیں بازو کی کی قوم پرست جماعتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ وہیں 2022 اور 2024 کے انتخابات کا بھی ذکر کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سخت گیر ہندو نظریات رکھنے والی سیاسی جماعت کو مضبوط کرنا ہے اور ملک کی اقتدار پر قابض رہنے میں ہر ممکن مدد کی جائے اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی بھرپور مخالفت کی جائے۔

یہ بھی پڑھیں:

واضح رہے کہ وسیم رضوی اپنے بیانات سے گزشتہ کچھ برسوں سے سرخیوں میں رہے ہیں اور اب ان کے بیانات میں اسلام مذہب کے خلاف شدت آئی اور قرآن شریف اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز بیان Insulting Statement Against the Holy Qur'an and the Holy Prophet دیا، جس پر ملک و بیرونی ملک میں شدید غصہ اور اشتعال بھی دیکھا گیا۔