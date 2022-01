امریکہ کے ڈسیز کنٹرول اور روک تھام مرکز Centers for Disease Control and Prevention نے کناڈا کے لیے 'ڈو ناٹ ٹریول' Do Not Travel'کی وارننگ جاری کی ہے۔

سی ڈی سی Centers for Disease Control and Prevention نے پیر کو سفر کرنے کے پیش نظر کناڈا کو ’لیول 4 :بے حد خطرہ بھرے‘ ملکوں کی فہرست میں ڈال دیا اور ملک کے شہریوں سے کناڈا کا سفر نہ کرنے کی اپیل کی۔

کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں کے پیش نظر سی ڈی سی نے قریب 80 مقامات کو ’لیول 4‘ کے زمرے میں رکھا ہے Level Four: Very High' for Canada۔

دی گارڈین اخبار کی رپورٹ کے مطابق، امریکی شہریوں کے لیے کناڈا ہمیشہ سے پسندیدہ مقامات میں سے ایک رہا ہے، لیکن کورونا کے دور میں دونوں ملکوں کی سرحدیں غیر ضروری سفر کے لیے پوری طرح سے بند کردی گئی ہیں۔

دسمبر کے مہینے میں کناڈا نے بھی شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ضرورت نہ ہونے پر ملک سے باہر کہیں نہ جائیں۔

یو این آئی