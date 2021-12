الیکشن کمیشن نے اتر پردیش کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ زیادہ پولنگ UP Voting Time To Be Extended کرانے سمیت متعدد اہم فیصلے لیے ہیں۔

چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا نے ریاست میں انتخابی تیاریوں کا تین روزہ جائزہ لینے کے بعد جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہاکہ کورونا کے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ووٹنگ کا UP Voting Time To Be Extended By An Hour دورانیہ ایک گھنٹہ بڑھایا جائے۔

چندرا کی قیادت میں کمیشن کے ایک 13 رکنی وفد نے اتر پردیش کے اپنے تین روزہ جائزہ دورے کے دوران سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، مختلف تحقیقاتی ایجنسیوں اور انتخابی عمل سے متعلق دیگر فریقوں کے ساتھ کئی دور کی میٹنگوں کے بعد یہ اطلاع دی۔

کمیشن کے وفد میں ملک کے دونوں الیکشن کمشنر راجیو کمار اور ڈاکٹر انوپ چندر پانڈے اور الیکشن کمیشن کے سکریٹری جنرل امیش سنہا کے علاوہ دیگر سینئر افسران شامل تھے۔

چندرا نے بتایا کہ اتر پردیش اسمبلی کی مدت اگلے برس 14 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ ریاست میں کل 403 اسمبلی حلقے ہیں جن میں 317 جنرل، 84 درج فہرست ذات اور 02 درج فہرست قبائل کے ریزرو اسمبلی حلقے شامل ہیں۔ ان تمام نشستوں پر انتخابات اسمبلی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہونے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ اجلاس میں شریک تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے کورونا پروٹوکول کی پاسداری کو یقینی بناتے ہوئے بروقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔'

انہوں نے کہاکہ کورونا انفیکشن کے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے کمیشن یوپی میں آزادانہ، منصفانہ، لالچ سے پاک اور کوروناسے محفوظ انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ چندرا نے کہاکہ کمیشن کی یہ کوشش ہے کہ آنے والے انتخابات میں بزرگ شہریوں، معذور افراد، خواتین سمیت تمام نئے ووٹروں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے تحت تمام پولنگ مراکز اور پولنگ عملہ کے لیے کووڈ پروٹوکول کی تعمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس بار کورونا کے خطرے سے بچنے کے لیے پولنگ مراکز کی تعداد میں 11 ہزار سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے۔'

چندرا نے کہاکہ کووڈ کے پیش نظر، سماجی دوری کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پولنگ مراکز پر ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہاکہ اس کے تحت یوپی کے آئندہ انتخابات میں 1250 ووٹروں کے لیے ایک پولنگ مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب تک ایک پولنگ مرکز میں زیادہ سے زیادہ 1500 ووٹرز تھے۔ اس طرح ریاست میں 1 لاکھ 74 ہزار 351 پولنگ مراکز بنائے جائیں گے۔ یہ تعداد گزشتہ انتخابات سے 11,020 زیادہ ہے۔

