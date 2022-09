لکھنؤ: اترپردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے منگل کو مدارس کو چھ گھنٹے چلانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مدارس میں تدریسی عمل صبح 9 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک جاری رہے گا۔

ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے یوپی مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے صدر ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے کہا کہ یوگی حکومت مدارس کو بہتر نظام فراہم کرنے اور تعلیم کی سطح کو بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ مدرسہ ایجوکیشن کونسل نے یہ قدم وزیر اعظم نریندر مودی کے مدرسے کے بچوں کے لیے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور ایک ہاتھ میں قرآن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کرتے ہوئے اب چھ گھنٹے کی تعلیم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔UP board of madrasa education orders to open madarsa for six hours

انہوں نے کہا کہ پہلے مدارس میں پانچ گھنٹے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب مدارس میں صبح 9 بجے سے لازمی طور پر قومی ترانہ اور دعاوں کے ساتھ کلاسز کا آغاذ ہوگا اور دوپہر 3 بجے تک کلاسز چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک مدارس میں صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک تعلیم دی جاتی تھی۔ دوسری جانب گرمیوں کے دنوں میں صبح 8 بجے سے دن ایک بجے تک کلاسز کا انعقاد کیا گیا تھا۔