ایم وینکیا نائیڈو نے نئے سال کے موقع پر جمعہ کو جاری ایک پیغام A New Year's message Issued on Friday میں کہاکہ اس موقع پر اہل وطن کو مزید مہربان، ہمدرد اور خیال رکھنے والا بننے کا عہد کرنا More kind, compassionate and Caring چاہئے۔

نائیڈو نے کہاکہ میں ملک کے تمام شہریوں کو نئے سال 2022 کی آمد پر دلی مبارکباد اور نیک خواہشات دیتا ہوں۔ انہوں نے کہاکہ نیا سال نئی پہل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں نئے ہدف مقرر کرنے اور نئے عزم کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں اس نئے سال کے موقع پر مزید رحم دل، ہمدرد اور غور و فکر کرنے والا انسان بننے کا عہد کرنا چاہئے۔

نائب صدر نے کہاکہ اس خوشی کے موقع پر آئیے ہم خود کو اجتماعی طورپر ایک پرامن، خوشحال اور خوشگوار معاشرہ کی تعمیر کے لئے وقف کرنے کا عہد لیں۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ نیا سال ہماری زندگی میں امن، اچھی صحت اور خوشحالی لیکر آئے۔

یوا ین آئی