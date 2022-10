پرتھ:اس ٹورنامنٹ میں آنے سے پہلے آخری اووروں میں ہندوستانی گیند بازوں کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ ڈیتھ اووروں کی خراب گیند بازی کی وجہ سے ہندستان ایشیا کپ سے باہر ہو گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی کہانی زیادہ نہیں بدلی۔T-20 World Cup 2022:India Death Bowling Will Be Tested Against South Africa

ہندستانی ڈیتھ گیند بازی کا جنوبی افریقہ کے سامنے اصل امتحان ہوگا

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان اور ہالینڈ کے ناقص مڈل آرڈر نے بھی آخری پانچ اووروں میں ہندستان کے خلاف بالترتیب 53 اور 42 رن بنالئے تھے۔ ریلی روسو، ٹرسٹن اسٹبس اور ڈیوڈ ملر پروٹیاز کے اچھی طرح سے لیس مڈل آرڈر میں دھماکہ خیز بلے باز ہیں۔

روسو نے گزشتہ دو ٹی ٹوئنٹی میں دو سنچریاں اسکور کی ہیں، جبکہ ملر اس ماہ کے شروع میں گوہاٹی میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی میں ہندوستان کے خلاف سنچری بناکر آ رہے ہیں۔ اگر ہم پروٹیاز کی بیٹنگ پر نظر ڈالیں تو کپتان ٹیمبا باوما کو چھوڑکر تقریباً تمام بلے باز شاندار فارم میں چل رہے ہیں۔

خیال رہے کہ یہ میچ اتوار کو پرتھ میں کھیلا جانے والا دوسرا میچ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وکٹ کے سست ہونے کی توقع ہے۔ ایسے میں اگر ہندوستان جنوبی افریقہ کو پرتھ اسٹیڈیم میں بڑا اسکور کرنے سے روکنا چاہتا ہے تو اسپنرز کو اچھی کارکردگی دکھانی ہوگی۔ اس میچ میں ہندوستان یوجویندر چہل کی شکل میں ایک 'اضافی اسپنر' بھی کھلا سکتا ہے، جس کا تذکرہ بالنگ کوچ پارس مہمبرے نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا۔

ہندوستانی بیٹنگ اس میچ کو ہندوستان کے حق میں جھکانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ میچ ہندوستانی بیٹنگ اور جنوبی افریقی باؤلنگ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ دو میچوں میں دو نصف سنچریاں بنانے والے وراٹ کوہلی اور بنگلہ دیش کے خلاف صرف 10 رن کے عوض چار وکٹیں لینے والے آنرک نورکھیا کا مقابلہ شاندار ہونے والا ہے۔

پرتھ میں آسمان اتنا ابر آلود نہیں جتنا میلبورن میں ہے۔ یہاں اتوار کو بارش کے امکانات صرف 20 فیصد ہیں، یعنی ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پورے 20-20 اووروں کی گیند بازی متوقع ہے۔