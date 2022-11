سپریم کورٹ داخلوں اور سرکاری ملازمتوں میں معاشی طور پر کمزور طبقے (EWS) کو 10 فیصد ریزرویشن فراہم کرنے کے لیے 103ویں آئینی ترمیم کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر آج اپنا فیصلہ سنائے گی۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر 7 نومبر کو اپ لوڈ کی گئی کاز لسٹ کے مطابق، چیف جسٹس ادے امیش للت کی سربراہی میں پانچ ججوں کی آئینی بنچ اس معاملے میں فیصلہ سنائے گی۔decision on the validity of EWS reservation

عدالت عظمیٰ نے اس وقت کے اٹارنی جنرل کے کے وینوگوپال اور سالیسٹر جنرل تشار مہتا سمیت سینئر وکلاء کی دلیلیں سننے کے بعد 27 ستمبر کو اس قانونی سوال پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا کہ آیا ای ڈبلیو ایس ریزرویشن نے آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ماہر تعلیم موہن گوپال نے 13 ستمبر کو بنچ کے سامنے اس معاملے پر بحث کی تھی اور EWS کوٹہ ترمیم کی مخالفت کی تھی، اور اسے ریزرویشن کے تصور کو "پچھلے دروازے سے" تباہ کرنے کی کوشش قرار دیا تھا۔

بنچ میں جسٹس دنیش مہیشوری،جسٹس ایس رویندر بھٹ، جسٹس بیلا ایم ترویدی اور جسٹس جے بی پاردی والا بھی شامل تھے، تمل ناڈو کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ شیکھر نافڈے نے ای ڈبلیو ایس کوٹہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاشی معیار درجہ بندی کی بنیاد نہیں ہو سکتا اور عدالت عظمیٰ کو اندرا ساہنی (منڈل) کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا اگر وہ اس ریزرویشن کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔

دوسری طرف اس وقت کے اٹارنی جنرل اور سالیسٹر جنرل نے اس ترمیم کا سختی سے دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے تحت فراہم کردہ ریزرویشن الگ تھا اور اسے سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ طبقات (SEBCs) کے 50 فیصد کوٹے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے بغیر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لیے ترمیم شدہ شق سے آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

سپریم کورٹ نے 40 درخواستوں کی سماعت کی۔ آئینی ترمیم (103 ویں) ایکٹ 2019 کی درستگی کو تقریباً تمام درخواستوں میں چیلنج کیا گیا ہے، جس میں 2019 میں جنہت ابھیان کی طرف سے دائر کی گئی بڑی درخواست بھی شامل ہے۔

مرکزی حکومت نے ای ڈبلیو ایس کوٹہ قانون کو چیلنج کرنے والے زیر التوا مقدمات کو فیصلے کے لیے عدالت عظمیٰ میں منتقل کرنے کے لیے مختلف ہائی کورٹس سے درخواستیں دائر کی تھیں۔ مرکز نے 103ویں آئینی ترمیمی ایکٹ 2019 کے ذریعے داخلہ اور سرکاری خدمات میں معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے ریزرویشن کا انتظام کیا ہے۔