سوال: یوکرین پر روس کے حملے پر آپ کا ردعمل کیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یوکرین امریکہ کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بن چکا ہے اور وہ جنگ کی طرف لے گئے ہیں؟

جواب: نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ یہ درست ہے کہ سوویت یونین کبھی دنیا کا سپر پاور ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں رہا۔ پیوتن غیر جمہوری طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تین دن میں جنگ ختم کر دیں گے لیکن یہ 34ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب پوری دنیا سے یوکرین کے لیے ہمدردی آ رہی ہے۔ وہ بہت بہادری سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ روس ان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ Subramanian Swamy In An Exclusive Interview With ETV Bharat

سوال: لیکن روس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان پر سکیورٹی خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟

جواب: دیکھئے اب یوکرین نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل نہیں ہوگا اور یوکرین نے روس کے کسی علاقے پر حملہ بھی نہیں کیا۔ وہ 1992 تک ساتھ تھے۔ اس کے بعد وہ الگ ملک بننے پر راضی ہو گئے۔ دونوں اقوام متحدہ کے رکن ہیں۔ پیوتن نے یوکرین کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا، اب ان پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے۔