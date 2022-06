دہلی: قومی دارالحکومت دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں منگل کی رات پتھر بازی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ بدھ کی صبح اس سے متعلق ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے۔ اس میں کچھ لڑکے کالونی کے اندر پتھر پھینکتے نظر آ رہے ہیں۔ اس فوٹیج کی بنیاد پر دو ملزمان کو دہلی پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔Video shows stone-pelting between two groups in Delhi’s Jahangirpuri



جہانگیر پوری میں پتھراؤ، دو ملزمین گرفتار



اس پورے معاملے پر ڈی سی پی نارتھ ویسٹ اوشا رنگرانی نے کہا کہ لڑائی اور پتھراؤ کے واقعہ کے بارے میں مہیندر پارک پولیس اسٹیشن میں شکایت کی گئی تھی۔ دو روز قبل کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے ظہیر نامی شخص اور اس کے ساتھی کچھ لڑکوں کو ڈھونڈنے آئے تھے۔ وہ مبینہ طور پر نشے میں تھے۔ جس کے بعد ان لوگوں نے علاقے میں پہنچ کر پتھراؤ شروع کر دیا جس سے تین گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔





انہوں نے کہا کہ جہانگیر پوری میں رہنے والے وشال اور ویرو نامی دو لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے اور دیگر کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ڈی سی پی نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ اس جھگڑے کا کوئی فرقہ وارانہ زاویہ نہیں ہے کیونکہ دونوں گروہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔