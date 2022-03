فلائی ویٹ 50 کلوگرام کے فائنل میں حصار سے تعلق رکھنے والی باکسر وینی کا مقابلہ قازقستان کی کرینہ توکوبے سے ہوا۔ ASBC Asian and Junior Boxing Championships. ہندوستانی باکسر نے اچھی شروعات کی اور پہلا راؤنڈ جیت لیا۔ لیکن اس کے بعد ان کے حریف نے دوسرے راؤنڈ میں زبردست واپسی کی اور تیسرے راؤنڈ میں لڑائی کافی سنسنی خیز ہو گئی۔ ونی نے حملے جاری رکھے اور یکطرفہ انداز میں میچ 0-5 سے جیت لیا۔ Six Indian Boxers Hit the Golden Punch

چھ ہندوستانی باکسرز نے گولڈن پنچ مارا

یکشیکا (52 کلوگرام) نے ازبکستان کی راکھیما بیکنیازووا کے خلاف واپسی کرنے کے لیے شاندار کوشش کی۔ پانی پت کے باکسر نے پہلے راؤنڈ میں کافی مکے لگائے اور وہ 5-0 سے پیچھے چل رہی تھی۔ یکشیکا نے دوسرے راؤنڈ میں مضبوطی سے واپسی کی اور اسکور برابر کردیا۔ اس کے بعد اس نے پھر سے واپسی کرتے ہوئے 1-4 سے جیت حاصل کرلی۔

ودھی نے 57 کلوگرام زمرے کے فائنل میں اردن کی آیا سویند کے خلاف 0-5 سے آسان جیت درج کی۔ ہندستانی باکسر نے پورے میچ میں خود پر قابو رکھا اور حریف کو اپنی شرائط پر کھیلنے پر مجبور کردیا۔ اس کے بعد ودھی نے مقامی باکسر کو واپسی کا کوئی موقع دیے بغیر میچ جیت لیا۔

دفاعی چیمپیئن نکیتا چند (60 کلوگرام) نے دوبارہ زردٹائٹل اپنے نام کرلیا کیونکہ وہ شروع سے ہی قازقستان کی الڈانا توبی کے خلاف اپنے باوٴٹ پر حاوی رہی، جس سے ریفری کو تیسرے راؤنڈ میں میچ روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔

شروتی ساٹھے (63 کلوگرام) کا مقابلہ قازقستان کے نورسولو سوینالی سے تھا۔ سوینالی کے پاس ہندستانی باکسر کے خلاف کوئی جواب نہیں تھا۔ شروتی دوسرے راؤنڈ میں بھی درست مکے لگاتی رہی جس کے نتیجے میں ریفری نے دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ روک دیا۔

رودریکا (75 کلوگرام) نے قازقستان کے شگلیا نالیبے کو یک طرفہ مقابلے میں 0-5 سے شکست دے دی۔ اس سے قبل آج ماہی (46 کلوگرام) اور پلک (48 کلوگرام) ازبکستان کی جیسمین توخیرووا اور زیلوخون یوفووا سے اپنے اپنے میچ ہار گئیں۔

سپریا (54 کلوگرام) ازبکستان کی ازوکزامول یونسووا سے ہار گئیں کیونکہ ریفری نے دوسرے راؤنڈ میں میچ روک دیا۔ 81 کلوگرام کے فائنل میں خوشی کو قازقستان کے کورلے یگن بائیکزی سے 1-4 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی، نرجارا (81+ کلوگرام) بھی دوسرے راؤنڈ میں ازبکستان کی سوبیراخون شاخوبیڈینووا سے ہار گئیں۔

آج رات چار ہندوستانی جونیئر باکسر- کرش پال (46 کلوگرام)، روی سینی (48 کلوگرام)، یشوردھن سنگھ (60 کلوگرام) اور رشبھ سنگھ (60 کلوگرام) ایکشن میں ہوں گے۔ جونیئر میں اب تک 21 اور نوجوانوں کے زمرے میں 18 تمغے آ چکے ہیں۔ ہندوستانی دستے نے اس باوقار براعظمی ٹورنامنٹ میں 39 تمغے حاصل کیے ہیں، جس میں مردوں اور خواتین کے دونوں عمر گروپ - یوتھ اور جونیئر مقابلے ایک ساتھ کھیلے جا رہے ہیں۔

یو این آئی