پانی پت: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو سیاسی فائدے کے لیے 'شارٹ کٹ' پالیسی اپنانے والے لیڈروں کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پالیسیوں سے 'شارٹ سرکٹ' ضرور ہوتا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ملک میں کچھ پارٹیاں اور لیڈر مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں لیکن عوام ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہریانہ کے پانی پت میں 2جی ایتھنول پلانٹ 2G Ethanol Plant in india کو قوم کے نام وقف کرنے کے لیے منعقد پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ Shortcut Policies Dangerous for the Country

یہ بھی پڑھیں:

دھان کی پرالی سے ایندھن بنانے والا یہ پلانٹ سرکاری تیل کمپنی انڈین آئل کارپوریشن Indian Oil Corporation نے 900 کروڑ روپے کی لاگت سے لگایا ہے اور یہ پانی پت ریفائنری کے قریب قائم کیا گیا ہے۔ اس میں سالانہ دو لاکھ ٹن پرالی کی کھپت ہوگی جس سے تقریباً 3 کروڑ لیٹر ایتھنول تیار ہوگا اور پرالی جلانے کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے گا۔ Shortcut Policies in Country



کانگریس کا نام لیے بغیر پی ایم مودی نے کالے کپڑوں میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف حالیہ مظاہروں پر طنز کرتے ہوئے کہا، "ہم نے ابھی 5 اگست کو دیکھا کہ کس طرح کالا جادو پھیلانے کی کوشش کی گئی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی مایوسی اور ناامیدی ختم ہوجائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا، "وہ کتنی ہی جھاڑ پھونک کرلیں، کتنا ہی کالا جادو کرلیں، توہم پرستی کرلیں، عوام کا اعتماد ان پر دوبارہ کبھی قائم نہیں ہوگا۔

یو این آئی