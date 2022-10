نارتھ کیرولینا: امریکی ریاست نارتھ کیرولینا کے ریلے کے ایک رہائشی علاقے میں ایک شخص نے فائرنگ کی، جس میں پانچ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس نے جمعرات کو یہ جانکاری دی۔ ریلی پولیس نے کہا کہ شوٹنگ کے واقعہ کی ایک فعال تفتیش جاری ہے۔ انہوں نے رہائشیوں کو اپنے گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا۔ ریلی پولیس نے ٹویٹ کیا کہ متعدد قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات میں شامل ہیں۔ ہم ہیڈنگھم محلے کے رہائشیوں کو گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔Shooting in the US state of North Carolina, five people killed

اسپارٹنبرگ کاؤنٹی کے کورونر رسٹی کلیوینجر نے ایک بیان میں کہا کہ اسپارٹنبرگ کاؤنٹی کے ڈپٹی اور ایمرجنسی ورکرز انمان کے ایک گھر میں زخمی پائے گئے ہیں، جنہیں گولی لگی تھی۔ انمان کولمبیا، جنوبی کیرولائنا سے تقریباً 160 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ حکام نے بتایا کہ چار افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور پانچویں نے ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ دیا۔

ابھی بھی تفتیش جاری ہے۔ ہیڈنگھم محلے میں نقل و حرکت روک دی گئی ہے۔ رہائشیوں کو جائے وقوعہ پر قانون نافذ کرنے والے افسران کی ہدایات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شمالی کیرولینا کے گورنر رائے کوپر نے کہا کہ انہوں نے شہر کے میئر سے بات کی ہے۔ کوپر نے ٹویٹ کیا کہ میں نے میئر بالڈون سے بات کی ہے اور ریاستی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشرقی ریلی میں شوٹر کو جواب دینے میں مدد کرنے کی ہدایت کی ہے۔

پولیس نے کہا کہ مک کونل اولیور ڈرائیو، ترہیل کلب ڈرائیو اور اولڈ ملبرنی روڈ کے رہائشیوں کو گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ڈرائیوروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے میں جانے سے گریز کریں اور متبادل راستے تلاش کریں۔