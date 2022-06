کونڈاگاؤں ضلع کے اورندابیرا تھانہ علاقے کے تحت گاؤں برگئی میں ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے ایک جوڑے کو برہنہ کر کے پورے گاؤں میں گھمایا۔ اب اس کی ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے Couple Forced To Roam Nude in Kondagaon

عاشق جوڑے کو سرعام برہنہ کرکے گھمانے کا شرمناک واقعہ

کیا ہے پورا معاملہ: برگئی میں بیوی نے اپنے شوہر کو اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ کمرے میں قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر ہنگامہ شروع کر دیا۔ شوہر کی اس حرکت سے بیوی اتنی ناراض ہوئی کہ اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا۔ تب تک خاتون کا شوہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کمرے میں بند تھا۔

گاؤں والوں نے سزا دی: بیوی کی بات سن کر گاؤں والے بھی غصے میں آگئے۔ سب نے عاشق شوہر اور اس کی گرل فرینڈ کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد بیوی کے کہنے پر دونوں کو سزا دی گئی۔ گاؤں والوں نے سزا کے طور پر پہلے شوہر اور اس کی گرل فرینڈ کی پٹائی کی، پھر ان کے کپڑے اتار دیے۔ اس کے بعد دونوں کو برہنہ کر کے پورے گاؤں میں گھمایا گیا (Husband and girlfriend were taken naked in Kondagaon)۔

اس معاملے پر کونڈاگاؤں کے ایس پی دیویانگ پٹیل نے کہا کہ معاملے کی سنجدیگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی اور اسے فوری طور پر موقع پر روانہ کیا۔ متاثر سے پوچھ گچھ کے بعد ان کے بیان کی بنیاد پر متاثر نوجوان کی بیوی سمیت کل 4 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا ہے۔ اس معاملے کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ اس کیس میں ملوث مزید ملزمان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔Couple Forced To Roam Nude in Kondagaon

یہ بھی پڑھیں: نشے کے عادی شخص نے اپنی بیوی فروخت کر دی