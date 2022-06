ممبئی: غیر ملکی بازاروں میں ملے جلے رجحان کے درمیان مقامی سطح پر ریزرو بینک RBI کے دو ماہی مانیٹری پالیسی کے جائزے میں سرمایہ کاروں کو پالیسی کی شرحوں کے بارے میں محتاط رہنے کی وجہ سے آج اسٹاک مارکیٹ گر گئی۔ Stock Markets Ends Lower بی ایس ای کا 30 شیئروں والا حساس انڈیکس سینسیکس 567.98 پوائنٹس گر کر 55,107.34 پوائنٹس اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج (این ایس ای) کا نفٹی 153.20 پوائنٹس گر کر 16,416.35 پوائنٹس پر آگیا۔ بی ایس ای مڈ کیپ 0.77 فیصد گر کر 22,564.47 پوائنٹس اور اسمال کیپ 0.67 فیصد گر کر 26,065.30 پر آگیا۔ Sensex Fell 567.98 Points to End at 55,107.34 ،Nifty Fell 153.20 Points to Close at 16,416.35.

اس عرصے کے دوران بی ایس ای میں کل 3418 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا، جن میں سے 2011 میں گراوٹ، 1286 میں اضافہ ہوا جبکہ 121 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح این ایس ای پر 36 کمپنیاں فروخت ہوئیں جبکہ باقی 14 خریدی گئیں۔

بی ایس ای کے 13 گروپس فروخت کے دباؤ میں تھے، جبکہ باقی چھ میں تیزی رہی۔ اس عرصے کے دوران کنزیومر ڈیوربلز 2.71، بیسک میٹریلز 1.17، سی ڈی جی ایس 1.15، ایف ایم سی جی 1.42، فنانس 0.93، ہیلتھ کیئر 0.94، انڈسٹریز 0.86، آئی ٹی 1.42، بینکنگ 0.85، کیپٹل گڈز 1.35 فیصد، ریئل گڈز 1.31 فیصد، میٹلز 1.35 فیصد ،ٹیک 1.32 فیصد اورریالیٹی گروپ کے شیئر1.57 فیصد گر گئے۔

بین الاقوامی سطح پر ملا جلا رجحان رہا۔ برطانیہ کا ایف ٹی ایس ای 0.13، جرمنی کا ڈی اے ایکس 1.00 اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 0.56 فیصد گرا، جبکہ جاپان کا نکیئی 0.10 اور چین کا شنگھائی کمپوزٹ 0.17 فیصد بڑھ گیا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق، موجودہ مالی برس کے لیے آر بی آئی کی دوسری دو ماہی مانیٹری پالیسی جائزہ رپورٹ کل جاری ہونے والی ہے۔ مارکیٹ نے ریپو ریٹ اور کیش ریزرو ریشو (سی آر آر ) میں 50 بنیادی پوائنٹس تک اضافے کی پیش گوئی کی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی افراط زر کی وجہ سے، لیکویڈیٹی کو جذب کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات مارکیٹ کو متاثر کریں گے۔ مالیاتی اقدامات کے علاوہ، ترقی اور افراط زر کی پیشن گوئی پر آر بی آئی کا موقف بھی مارکیٹ کی سمت کا تعین کرے گا۔ ان تمام عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سرمایہ کار محتاط رہے اور ان کی فروخت نے سینسیکس اور نفٹی کو دباؤ میں رکھا۔

یو این آئی