برمنگھم: ہندوستان کے اسکواش کھلاڑی سورو گھوشال نے بدھ کو انگلینڈ کے جیمز ولسٹراپ کو شکست دے کر کامن ویلتھ گیمز Commonwealth Games 2022 میں مردوں کے سنگلز میں کانسہ کا تمغہ جیت لیا۔ Saurav Ghosal in CWG 2022کامن ویلتھ گیمز میں ہندوستان کا اسکواش کا یہ پہلا کانسہ کا تمغہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے ملک ایک گولڈ اور دو سلور جیت چکا ہے۔ گھوشال نے کانسہ کے تمغے کے مقابلے میں ولسٹراپ کو 11-6، 11-1، 11-4 سے شکست دے کر کانسہ کا تمغہ حاصل کیا۔ Saurav Ghosal Gave India its First Squash Medal at Birmingham

یہ بھی پڑھیں:

اس سے قبل گھوشال کا سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے پال کول سے مقابلہ ہوا تھا جہاں انہیں شکست ہوئی تھی۔ یہ برمنگھم 2022 میں ہندوستان کا پہلا اسکواش تمغہ بھی ہے۔ ہندوستان نے ایونٹ میں اب تک 15 تمغے جیتے ہیں جن میں پانچ سونے، پانچ چاندی اور پانچ کانسہ کے تمغے شامل ہیں۔ Squash Medal for India

یو این آئی