رامپور: ریاست اترپردیش کے رامپور ضلع میں میونسپل کارپوریشن کی عدم توجہی کے سبب جگہ جگہ گندگی کا انبار لگا ہوا ہے۔ گلی اور محلوں میں گندے پانے جمع ہونے سے راہگیروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ حکومت مختلف پروگرامز اور سیمینارز میں سوچھ بھارت ابھیان کا تذکرہ کرتی ہے لیکن ضلع میں پھیلی گندگی کو دیکھ کر حکومت کے تمام دعوے بے بنیاد نظر آرہے ہیں۔



رامپور کا تاشکا علاقہ، نگر پالیکا کے تحت وارڈ نمبر 36 میں آتا ہے۔ برسات کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں صاف صفائی کا کوئی نظم نہیں ہے۔ یہاں جگہ جگہ گندگی کا انبار ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو برس سے یہاں بالکل صفائی نہیں ہوئی ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان کے گھروں کے نزدیک سے شہر کے گندے پانی کا نالہ گزرتا ہے، جو ایک لمبے عرصے سے صفائی نا ہونے کی وجہ سے بالکل بند ہو گیا ہے اور پانی نالے کے اوپر سے بہتا ہے۔ ایک خاتون نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ روز ایک بچہ کھیل کے دوران اس نالے میں گرگیا، جس کے بعد اس کا کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ کئی بار جب اس مسئلہ کی شکایت وارڈ بورڈ ممبر سے کی، تو وہ جھڑک کر واپس کرا دیتے ہیں۔

اس دوران عام آدمی پارٹی سے وارڈ 36 کے امیدوار محمد ظفر نے کہا کہ یہاں کے مقامی باشندے کافی پریشانیوں کا سامنا کرہے ہیں۔ کوڑا کچرا جمع ہونے کے باعث اکثر لوگ بیمار ہوجاتے ہیں لیکن انتظامیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ کبھی نگر پالیکا کے افسران اس جانب توجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں حکومت ان کو بتائے کہ آخر یہ لوگ کہاں جائیں اور کس سے شکایت کریں۔ ایک جانب صفائی کے حوالے سے سرکاری سطح پر پروگرامز اور بیداری مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں تک ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا پیغام پہنچ سکے۔ تو وہیں دوسری جانب سرکاری محکمے اس حوالہ سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔