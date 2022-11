ایڈیلیڈ: بھارتی ٹی 20 کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ رشبھ واحد کھلاڑی ہیں جنہیں اس دورے پر کھیلنے کا موقع نہیں ملا، سوائے پرتھ میں ہم نے جو دو میچ کھیلے تھے۔ وہ بھی ایک پریکٹس میچ تھا۔ ہم اسے وکٹ پر وقت دینا چاہتے تھے اور سیمی فائنل یا فائنل میں تبدیلی کا آپشن بھی رکھتے تھے۔کارتک نے اپنی تین اننگز میں 4.67 کی اوسط سے اسکور کیا، پنت زمبابوے کے خلاف صرف تین رن ہی دے سکے۔Rohit Sharma On Rishabh Pant And Dinesh Karthik Inclusion In Indian Team For Semi Final

پنت، کارتک دونوں سیمی فائنل کا حصہ ہوں گے

انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حکمت عملی بھی تھی کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم زمبابوے کے میچ کے بعد سیمی فائنل میں کس ٹیم سے کھیلیں گے، اس لیے ہم بائیں ہاتھ کے بلے باز کو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے اسپنرز کا مقابلہ کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ تھے۔ میں آپ کو آج نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن دونوں وکٹ کیپر کھیل کا حصہ ہوں گے۔"

ہندوستانی کپتان نے اس موقع پر سوریہ کمار یادو کے دھماکہ خیز انداز کی بھی تعریف کی اور کہا کہ وہ بڑے میدانوں پر کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ سوریہ کمار، جنہوں نے صرف 20 ماہ قبل ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں ڈیبیو کیا تھا، ہندوستان کے سرکردہ کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے لیے اپنا پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلا اور سیمی فائنل میں بھی ہندوستان کو انگلینڈ سے ٹکرانا ہے۔

روہت نے کہا، "سوریہ کمار کو اس طرح بلے بازی کرنا پسند ہے، چاہے ہمارا اسکور 10/2 ہو یا 100/2۔ وہ باہر جا کر کھیلنا پسند کرتے ہیں اور شاید اسی لیے وہ گزشتہ (ٹی 20) ورلڈ کپ میں ٹیم میں شامل تھے۔ ہمارا ورلڈ کپ بہت اچھا نہیں چلا، لیکن جیسا کہ اس نے ورلڈ کپ کے بعد پرفارم کیا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔"

"اس نے بہت پختگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے اپنے کھیلنے کے انداز سے بہت سے لوگوں کا دباؤ ختم کر دیا ہے۔ اس کا اثر ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جو اس کے ساتھ بلے بازی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے میدان پر کھیلنا پسند کرتا ہے۔ وہ چھوٹے میدانوں پر کھیلنا پسند نہیں کرتا۔ اسے چھوٹی باؤنڈریز، چھوٹے گراؤنڈز پسند نہیں ہیں، اسے دو کھلاڑیوں کے درمیان جگہ بنا کر گیند نکالنےمیں مہارت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بڑا فاصلہ دیکھنا پسند کرتا ہے اور یہی اس کی طاقت ہے۔"

روہت نے کہا کہ منگل کو نیٹ میں بلے بازی کے دوران چوٹ لگنے کے بعد ان کے "ہاتھ پر تھوڑا سا زخم تھا، لیکن اب وہ ٹھیک ہیں"۔

کپتان روہت نے آل راؤنڈر اکشر پٹیل کی گیند بازی کا دفاع کرتے ہوئے کہا، "نیدرلینڈ کے خلاف میچ کے علاوہ، انہوں نے اپنے کوٹے کے پورے اوورز نہیں کرائے، صرف حالات کی وجہ سے۔ ہمارے پاس چار تیز گیند باز ہیں جنہوں نے اپنے کوٹے میں خصوصی طور پر گیند کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسپنرز اپنے اوورز نہیں پھینکیں گے۔

انہوں نے کہا کہ اگر آپ کنڈیشنز پر نظر ڈالیں تو سڈنی کے علاوہ ہم نے جتنے بھی گراؤنڈز کھیلے ہیں ان میں فاسٹ باؤلرز کے لیے بہت کچھ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاور پلے میں اکسر کو گیند کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا جو ان کی خاصیت ہے۔