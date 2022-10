بنگلورو:بی سی سی آئی کے صدر روجر بینی نے جمعہ کی رات صحافیوں کو بتایاکہ میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے سیمی فائنل تک پہنچنا مشکل ہو گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہو گی لیکن کرکٹ غیر یقینی صورتحال کا کھیل ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔Roger Binny Says I AM Happy If Pakistan Will Not Reach T-20 World Cup Semi Final

اگر پاکستان سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا تو بہت خوشی ہوگی

جمعرات کو زمبابوے کے خلاف سپر 12 کے سنسنی خیز میچ میں پاکستان کو صرف ایک رن سے شکست ہوئی۔ مسلسل دو میچوں میں شکست کے بعد اس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔

بنی نے کہاکہ یہ اچھی بات ہے کہ چھوٹی ٹیمیں سامنے آ رہی ہیں۔ زمبابوے اور آئرلینڈ نے اس ٹی 20 ورلڈ کپ میں اسے ثابت کر دیا ہے۔ آپ اب چھوٹی ٹیموں کو ہلکے سے نہیں لے سکتے۔ وہ آپ کو آسانی سے شکست دے سکتی ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں بنی نے کہا کہ لوگوں کو ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف میچ جیتنے کے لئے ہندوستان کی غیر معمولی کارکردگی کی تعریف کرنی چاہیے اور آخری اوور میں پھینکی گئی نو بال کے ارد گرد بحث نہیں کرنی چاہیے۔جب آپ کسی میچ میں شکست کھاتے ہیں تو آپ کو اسے منصفانہ طور پر لینا چاہیے۔ لوگوں کو اس کی تعریف کرنی چاہئے جس طرح ہندوستان نے کھیل جیتا ہے۔

خیال ر ہے کہ وراٹ کوہلی نے پاکستان کے خلاف آخری اوور میں محمد نواز کی جانب سے کرائی گئی نو بال پر چھکا لگایا تھا جس کے بعد اس گیند کی قانونی حیثیت پر بحث شروع ہو گئی تھی۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ گیند کمر سے اوپر نہیں تھی اور امپائر کو اس فیصلے کے لئے تھرڈ امپائر کے پاس جانا چاہیے تھا، حالانکہ آئی سی سی کے قوانین کے مطابق اگر نو بال پر وکٹ نہیں گرتی ہے تو اسے تھرڈ امپائر کو نہیں بھیجا جاسکتا ہے ۔

بنی نے پاکستان کے خلاف غیر معمولی اننگز کے لئے کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے کہاکہ آپ نے شاذ و نادر ہی ایسے میچ دیکھے ہوں گے جو زیادہ تر وقت پاکستان کے حق میں رہے ہوں اور اچانک ہندوستان نے واپسی کی ہو۔ یہ کھیل کے لئے اچھا ہے کیونکہ ناظرین یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ایک سوال کے جواب میں بنی نے کہا کہ کوہلی کو اپنی صلاحیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک شاندار کھلاڑی ہیں اور دباؤ کے حالات میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا بخوبی جانتے ہیں۔Roger Binny Says I AM Happy If Pakistan Will Not Reach T-20 World Cup Semi Final