راجستھان کے الور ضلع کے نیمرانا علاقے میں ایک کنزیومر الیکٹرانک کمپنی کے گودام میں آگ Massive Fire Broke Out in Electronics Company لگ گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً ایک درجن فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ آگ جاپانی کمپنی ڈائیکون کے گودام میں لگی Fire Broke Out in the Warehouse of Japanese Company Daikon ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے موقع پر پہنچ گئے۔ نیمرانہ، بہرور، سوتنالہ اور کوٹ پٹلی سے فائر ٹینڈر موقع پر روانہ ہوئے۔

گودام میں لگی آگ کے شعلے کئی کلومیٹر دور تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اے سی بنانے والی ڈائیکون کمپنی آگ کی زد میں تھی۔

مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی ہے اور معاملے کی جانکاری لی جا رہی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آگ کس وجہ سے لگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً آٹھ سال قبل اس کمپنی کے گودام میں آگ لگ گئی تھی۔ جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔

اس سے قبل اکتوبر میں بھی انڈسٹریل ایریا نیمرانہ میں ایک کمپنی میں آگ لگ گئی تھی۔ نیمرانہ میں پلائیووڈ فرنیچر بنانے والی آر آر فیکٹری میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ جس سے پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔

بتایا گیا کہ کمپنی میں کیمیکل کی بڑی مقدار رکھی گئی تھی۔ یہ کنٹینرز میں رکھے گئے تھے لیکن ان کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ قریبی فائر ٹینڈرز کو بلانا پڑا جس کے بعد کافی کوششوں سے آگ پر قابو پایا گیا۔

ساتھ ہی بتایا گیا کہ جب فرنیچر فیکٹری میں آگ لگی، اس وقت یہاں 200 مزدور کام کر رہے تھے۔ آگ لگنے کے بعد ان لوگوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ فیکٹری میں لگی آگ کچھ ہی دیر میں پورے احاطے میں پھیل گئی۔ فائر فائٹرز نے بتایا کہ آگ کے شعلے اتنے شدید تھے کہ اسے بجھانے میں کئی گھنٹے لگے۔ کمپنی کے ملازمین نے بتایا کہ کمپنی میں تیار سامان کے تقریباً 20 کنٹینرز سمیت پیکیجنگ کا پورا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ تاہم خوش قسمتی سے آگ بھڑکنے کے بعد بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔