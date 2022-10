نئی دہلی: اتوار کو فیس بک پر ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ یہ آج صبح کی بھارت جوڑو یاترا کی تصویر ہے۔ یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے بھارت میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آخر ملک کے لوگ نفرت کے خلاف آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں۔ چند سال پہلے ہمارے ملک میں ایسا ماحول نہیں تھا جیسا کہ آج ہے۔ پہلے بھائی چارہ تھا، باہمی محبت تھی لیکن آج ایسا نہیں ہے اور یہی ’بھارت جوڑو یاترا‘ کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، انہیں نفرت کی نہیں محبت کی ضرورت ہے، انہیں روزگار چاہیے تاکہ وہ اپنا، اپنے خاندان اور ملک کا مستقبل تیار کر سکیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں ان نوجوانوں کو گمراہ کرکے، انہیں بے روزگار رکھ کر نفرت کی سیاست کر رہی ہیں۔ ہمیں نوجوانوں کو بھٹکنے سے بچانا ہے، ان کے لیے ایک بہتر کل بنانا ہے، اچھی تعلیم اور روزگار فراہم کرنا ہے۔ Have To Save Youth From Hate Politics

راہل گاندھی نے کہا کہ ہماری بھارت جوڑو یاترا کو نوجوانوں کی طرف سے کافی حمایت مل رہی ہے، وہ کھل کر مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان کافی صلاحیت مند ہیں۔ انہیں نفرت کی آگ میں جھونکنے سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ہمارییاترا میں ہر مذہب، ہر ذات کے لوگ ایک دوسرے کا نام پوچھے بغیر، ہاتھ ملا کر، قدم سے قدم ملاکر چل رہے ہیں۔ کوئی پیچھے رہ جائے تو لوگ اس کے لیے رک جاتے ہیں، کوئی گر جائے تو لوگ سہارا دے کر اٹھا لیتے ہیں‘‘۔

انہوں نے کہا کہ اس یاترا کی خوبصورتی اس کا اتحاد اور سالمیت ہے۔ ہمارا بھارت پہلے بھی ایسا ہی تھا اور ہمیں ویسا ہی خوبصورت بھارت دوبارہ بنانا ہے۔ ہم سب امن کا پیغام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ان نوجوانوں کی آواز بلند کریں اور بھارت کو جوڑیں۔ Rahul Gandhi Says Have To Save Youth From Hate Politics During Bharat Jodo Yatra

یو این آئی