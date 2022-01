کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی Former Congress President Rahul Gandhi کے گلوان میں چینی جھنڈے سے متعلق تبصرے Comments on the Chinese Flagکو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ذریعہ فوجیوں کی حوصلہ شکنی کرنے والا بیان بتاکر اس کی سخت تنقید کے ایک دن بعد بدھ کو گلوان میں جوانوں کے ذریعہ پرچم لہرانے والی تصویر جاری کرکے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی ہے۔



راہل گاندھی نے برف سے ڈھکی وادی گلوان میں فوج کے جوانوں کے ذریعہ پرچم لہرانے کی تصویر پوسٹ کی۔

راہل گاندھی نے گلوان وادی بھارتی پرچم لہراتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا

اپنے پوسٹ میں انہوں لکھا کہ 'بھارت کے ہرحصے میں ترنگا پرچم لہرتا دیکھ کر انہیں خوشی ہوتی ہے۔

راہل گاندھی نے اس تعلق سے ٹویٹ کرکے کہا کہ 'بھارت کی مقدس سرزمین پر ہمارا پرچم ہی لہراتا اچھا لگتا ہے۔' اس تبصرے کے ساتھ انہوں نے 'جئے ہند گلوان' کو ہیش ٹیگ بھی کیا ہے۔





قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی نے کل وادی گلوان میں جب چینی پرچم لہرانے کی بات کی تھی تو بی جے پی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اوران کے اس بیان کو فوج کا حوصلہ پست کرنے والا بتایا تھا۔



یو این آئی