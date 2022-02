سہارنپور: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسدالدین اویسی کے قافلے پر غازی آباد میں ہوئی فائرنگ کے خلاف پارٹی کارکنان میں سخت غم وغصہ پایا جا رہا ہے۔ سہارنپور کے دیوبند میں پارٹی کارکنان نے احتجاج کر کے تمام ملزمین کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ The Protesters Demanded Immediate Arrest of the Accused

اویسی کے قافلہ پر حملہ کے خلاف احتجاج

اسدالدین اویسی پر ہوئی فائرنگ کے خلاف یہاں کارکنان نے مجلس کے امیدوار عمیر مدنی کی قیادت میں اردو گیٹ سے دارالعلوم چوک تک زور دار احتجاج کیا۔

مظاہرین نے یوپی حکومت اور پولیس کے خلاف زوردار نعرے بازی کی اور تمام ملزمین کی گرفتاری کر کے سخت سے سخت سزا دییے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں بڑی تعداد میں ایم آئی ایم کارکنان شامل رہے۔



واضح رہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی کے قافلے پر اترپردیش کے ضلع غازی آباد میں حملہ کیا گیا۔ اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ چھجرسی ٹول گیٹ پر میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ Firing on Asaduddin Owaisi in UP

ایم آئی ایم سربراہ کے مطابق ان کی گاڑی پر 4 راؤنڈ فائر کی گئی۔ فائرنگ کے وقت موقع پر 3-4 لوگ تھے اور فائرنگ کرنے کے بعد سب بھاگ گئے۔ ملزمین ہتھیار وہیں چھوڑ گئے۔

مزید پڑھیں:۔ Firing on Asaduddin Owaisi in UP: غازی آباد میں اویسی پر حملہ، دو ملزمین گرفتار

اویسی نے لکھا کہ فائرنگ کی وجہ سے 'میری گاڑی پنکچر ہو گئی، لیکن میں دوسری گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ہم سب محفوظ ہیں۔ الحمدللہ۔'

اس واقعہ کے حوالے اسد الدین اویسی نے کہا کہ 'میرٹھ اور کٹھور میں پد یاترا تھی۔ کٹھور میں ایک گھنٹہ پیدل دورہ ہوا اور وہاں سے پلکھوا چھچھارسی ٹول گیٹ کے پاس ایک اچانک زور دار آواز آئی جہاں مجھ پر دو لوگ حملہ کرنے کی کوشش کی۔'

انہوں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گا، کیوں کہ الیکشن کمیشن کے دوران کسی ایک پارٹی کے صدر اور ایک سٹنگ ایم پی کی گاڑی پر حملہ ہونا قابل مذمت ہے۔