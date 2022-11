علی گڑھ: پروفیسر عبد العلیم کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو ) کا ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر (ڈی ایس ڈبلیو) مقرر کیا گیا۔ اے ایم یو کے سینئر فیکلٹی ممبر اور شعبہ ہندی کے سابق صدر پروفیسر علیم یونیورسٹی میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ وہ اکیڈمک کونسل (2016-2018)، ڈائریکٹریٹ آف اسکول کی ایکریکیٹو کمیٹی (2019-2017) اور یونیورسٹی کورٹ (19-2018) کے رکن رہے ہیں۔ انہوں نے فاصلاتی تعلیمی مرکز کے کونسلر ( 2010-1996) پرو پراکٹر اور ڈپٹی پراکٹر کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ پروفیسر علیم نے متعدد جرائد کے لئے مقالے لکھے ہیں اور مختلف ادبی جرائد کے ادارتی بورڈ کے رکن ہیں۔ Abdul Aleem Appointed As A DSW



مزید پڑھیں : AMU Two Teachers To Get Award اے ایم یو کے دو اساتذہ آؤٹ اسٹینڈنگ ریسرچرز ایوارڈ 2022 کیلئے منتخب

پروفیسر عبد العلیم اے ایم یو کے ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر مقرر



پروفیسر علیم کی مشہور کتاب نظیر اکبر آبادی اور ان کی وچار دھرا کو وانی پبلشر نے شائع کی ہے جو اے ایم یو کے شعبہ ہندی، ایم پی کی ہری سنگھ گور یونیورسٹی اور راجستھان کی ونستھلی یونیورسٹی کے ایم اے (فائنل) کورس کے نصاب میں شامل ہے۔ واضح رہے پروفیسر مجاہد بیگ نے 14 ستمبر کو ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر (ڈی ایس ڈبلیو) کے عہدے سے استعفی دینے کے بعد یونیورسٹی پروفیسر وائس چانسلر پروفیسر گلریز کو ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر (ڈی ایس ڈبلیو) مقرر کیا گیا تھا جس کے بعد اب پروفیسر علیم کو یونیورسٹی کا ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر (ڈی ایس ڈبلیو) مقرر کیا گیا ہے۔ جس سے متعلق اے ایم یو رجسٹرار دفتر کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا۔