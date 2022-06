پریاگ راج: جمعہ کو ہوئے تشدد کے معاملے میں پولیس اب مظاہرین کو پکڑنے کے لیے پوسٹر جاری کرنے جا رہی ہے۔ تشدد کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا، جس کے خلاف پولیس نے اپنی کارروائی تیز کردی ہے۔ پولیس نے اب مظاہرین کے شناخت اور ان کی گرفتاری کے لئے پولیس جاری کرنے والی ہے۔ پریاگ راج تشدد معاملہ میں پولیس نے اب تک 92 لوگوں کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں درج الگ الگ ایف آئی آر میں 70 نامزد اور 5 ہزار سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ Police will put up posters of miscreants of prayagraj violence

فی الحال پولیس دیگر ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے پوسٹر جاری کرنے والی ہے۔ معلومات کے مطابق پولیس ویڈیو فوٹیج اور مختلف جگہوں سے ملنے والی تصاویر سے ملزمان کی تصاویر بنا کر ملزمان کا پوسٹر جاری کرنے جارہی ہے۔ جلد ہی پولیس کی جانب سے اٹالہ علاقے میں گستاخ رسول نوپور شرما کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے پوسٹر جاری کیے جا سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ ضلع پریاگ راج میں 10 جون بروز جمعہ کو نماز کے بعد کچھ لوگوں نے بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کے خلاف مظاہرہ کیا، اس دوران مظاہرین نے نوپور شرما کے پیغمبر اسلام ﷺکے خلاف قابل اعتراض بیان کے خلاف احتجاج کیا۔ بتایا جارہا ہے کہ یہ احتجاج آہستہ آہستہ تشدد کی شکل اختیار کرگیا۔ تشدد کو روکنے کے لئے پولیس کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی اور اس نے تشدد کو روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوگئی جس میں پولیس سمیت کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔

مزید پڑھیں:۔ Prayagraj Violence: پریاگ راج تشدد معاملہ میں پولیس نے امام کو گرفتار کیا

اس سلسلے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 92 لوگوں کو گرفتار کرلیا ہے، اور 70 نامزد اور پانچ ہزار نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔ پولیس ٹیم نے تشدد کے الزام میں پریاگ راج کے مشہور سماجی کارکن جاوید محمد عرف جاوید پمپ کو گرفتار کرلیا اور ان کے گھر کو بھی منہدم کردیا۔