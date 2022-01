ریاست اتر پردیش میں کئی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اب بدھ کے روز پنجاب کے فیروز پور PM Modi to Visit Punjab on Jan 5 کا دورہ کریں گے، جہاں وہ 42 ہزار 750 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں Lay the Foundation Stones of Several Development Projects کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیراعظم جن پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے جن میں دہلی۔ امرتسر۔ کٹرا ایکسپریس وے، امرتسر۔ اوناسیکشن کو چارلین کا بنانا، مکرین۔ تلواڑہ نئی براڈ گیج ریلو لائن، فیروزپور میں پی جی آئی سیٹلائٹ سینٹر اور کپورتھلا اور ہوشیارپور میں دو نئے میڈیکل کالج شامل ہیں۔

دہلی۔ امرتسر۔ کٹرا کے 669 طویل ایکسپریس وے پرتقریبا 39500 کروڑ روپے کی لاگت آنے کا امکان ہے۔ اس سے دہلی سے امرتسر اور دہلی سے کٹرا کے سفر میں لگنے والا وقت آدھا ہو جائے گا۔ گرین فیلڈ ایکسپریس وے سلطان پور لودھی، گووندوال صاحب، کھدور صاحب، ترن تارن میں سکھوں کے اہم مذہبی مقامات اور کٹرا میں ہندوؤں کے مقدس مقام ویشنو دیوی کو جوڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایکسپریس وے ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور جموں و کشمیر میں اہم اقتصادی مراکز مثلاً انبالہ، چنڈی گڑھ، موہالی، سنگرور، پٹیالہ، لدھیانہ، جالندھر، کپورتھلا، کٹھوعہ اور سانبا بھی جڑے گا۔

امرتسر۔اونا سیکشن کی چارلین کا بنانے کا کام تقریباً 1700 کروڑ کی لاگت سے کیا جائے گا۔ یہ 77 کلو میٹر لمبا سیکشن امرتسر تا بھوٹا کے بڑے کوریڈور کا ایک حصہ ہے، جو کہ شمالی پنجاب اور ہماچل پردیش تک گیا ہے، جو کہ چار اہم قومی شاہراہوں یعنی امرتسر۔ بھٹنڈا۔ جام نگر اقتصادی کوریڈور، دہلی۔ امرتسر۔کٹرا ایکسپریس وے، نارتھ ساؤتھ کوریڈور اور کانگڑا۔ ہمیر پور۔ بلاسپور۔ شملہ کوریڈور کو کنکٹ کرے گا۔ اس سے گھومن، شری ہرگوبند پور اور پل پکتا ٹاؤن (یہاں پر مشہور گرودوارہ پل پکتا صاحب واقع ہے) میں مذہبی مقامات کی کنکٹی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔

وزیر اعظم مکیریاں اور تلواڑہ کے درمیان تقریباً 27 کلومیٹر لمبی ایک نئی براڈ گیج ریلوے لائن کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جو 410 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے تیار کی جائے گی۔ یہ ریلوے لائن نانگل ڈیم ۔ دولت پور چوک ریلوے سیکشن کی ایک توسیع ہوگی۔ یہ ریلوے لائن علاقے میں ٹرانسپورٹیشن کا ایک آل ویدر ذریعہ فراہم کرائے گی۔ اس پروجیکٹ کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے کیونکہ یہ جموں و کشمیر کے لیے ایک متبادل روٹ کے طور پر کام کرے گا، جوکہ مکیریاں میں موجودہ جالندھر۔ جموں ریلوے لائن کو جوڑے گا۔ یہ پروجیکٹ خصوصی طور پر پنجاب میں ہوشیار پور اور ہماچل پردیش میں اونا کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور یہ پہاڑی مقامات کے ساتھ ساتھ مذہبی اہمیت کے مقامات کے لئے بھی آسان کنکٹی وٹی فراہم کرائے گا۔

ملک کے تمام حصوں میں عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی کی وزیر اعظم کی کوشش کے مطابق پنجاب کے تین قصبوں میں نئے میڈیکل انفراسٹرکچر کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ فیروز پور میں 100 بستروں والا پی جی آئی سیٹلائٹ سنٹر، 490 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ انٹرنل میڈیسن، جنرل سرجری، آرتھوپیڈکس، پلاسٹک سرجری، نیورو سرجری، آبسٹیٹرک اور گائناکالوجی، پیڈیاٹرکس، آپتھیلمولوجی، ای این ٹی اور سائیکیاٹری۔ ڈرگ ڈی ایڈکشن سمیت 10 اسپیشالیٹیز میں خدمات فراہم کرائے گا۔ یہ سیٹلائٹ سینٹر فیروز پور اور قریبی علاقوں میں عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرائے گا۔

کپورتھلا اور ہوشیار پور میں دو میڈیکل کالج تیار کیے جائیں گے جن میں سے ہر ایک پر تقریباً 325 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور ان صلاحیت تقریباً 100 سیٹوں کی ہوگی۔ یہ کالج مرکز کی اسپانسرڈ اسکیم 'ڈسٹرکٹ /ریفرل ہاسپٹل کے ساتھ منسلک نئے میڈیکل کالجوں کا قیام' کے مرحلہ III میں منظور کئے گئے ہیں۔ اس سکیم کے تحت پنجاب کے لئے مجموعی طور پر تین میڈیکل کالج منظوری ملی ہے۔

