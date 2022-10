کیواڑیہ (گجرات): وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج ملک بھر سے یہاں آنے والے کچھ فنکار بھی ثقافتی پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھارت کے مختلف رقص بھی دکھانا تھے لیکن کل موربی کا واقعہ اتنا افسوسناک تھا کہ آج کے پروگرام سے وہ پروگرام ہٹا دیا گیا ہے۔PM Modi Says we Make Everything Possible If We All Come Together

انہوں نے کہا کہ میں ان تمام فنکاروں سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں، انہوں نے ماضی میں بہت محنت کی ہے، لیکن آج انہیں موقع نہیں ملا۔ میں ان کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، لیکن کچھ حالات ہیں۔ یہ یکجہتی، نظم و ضبط، خاندان، سماج، گاؤں، ریاست اور ملک، ہر سطح پر ضروری ہے۔ آج ہم یہ ملک کے کونے کونے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج ملک بھر میں 75 ہزار اتحاد دوڑ 'رن فار یونٹی' کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ملک کے لوگ لوہے کے آدمی سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قوت ارادی سے تحریک لے رہے ہیں۔ آج ملک کے لوگ لافانی دور کے 'پنچ پرانوں' کو جگانے کے لیے قوم کے اتحاد اور سالمیت کا عہد لے رہے ہیں۔

قومی اتحاد کا دن اس موقع پر، کیواڑیہ-ایکتا نگر کی یہ سرزمین اور مجسمہ اتحاد ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے کہ اگر ہندوستان کو آزادی کے وقت سردار پٹیل جیسی قیادت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اگر پانچ سو سے زیادہ شاہی ریاستیں متحد نہ ہوتیں تو کیا ہوتا۔ کیا ہوا اگر ہمارے اکثر شہزادوں اور شہزادوں نے قربانی کی انتہا نہیں دکھائی، ماں بھارتی پر ایمان نہیں دکھایا۔ آج ہم جس طرح کا ہندوستان دیکھ رہے ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مشکل کام، یہ ناممکن کام صرف اور صرف سردار پٹیل نے پورا کیا۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اتحاد کے مجسمے پر سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا اور راشٹریہ ایکتا دیوس سے متعلق تقریبات میں شرکت کی۔

قبل ازیں وزیر اعظم نے کل موربی میں ہونے والے حادثے کے متاثرین کے لئے اپنے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا۔ اگرچہ وہ کیوڈیا میں ہیں، لیکن ان کا دل موربی کے حادثے کے متاثرین سے جڑا ہوا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایک طرف غم سے لبریز دل ہے تو دوسری طرف عمل اور ادائے فرض کا راستہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ فرض اور ذمہ داری کا راستہ ہے جس نے انہیں راشٹریہ ایکتا دیوس میں یہاں تک پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم نے کل کے حادثے میں جانیں گنوانے والے تمام افراد کے تئیں گہری تعزیت کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ حکومت متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ ریاستی حکومت بچاؤ کے کام میں لگی ہوئی ہے اور مرکزی حکومت ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔

وزیر اعظم نے بتایا کہ فوج اور فضائیہ کی ٹیموں کے علاوہ این ڈی آر ایف کی ٹیمیں بچاؤ کارروائیاں انجام دینے کے لئے تعینات کی گئی ہیں جبکہ زخمیوں کا علاج کرنے والے اسپتالوں کو بھی مدد فراہم کی جارہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بچاؤ کاموں کو انجام دینے کے لیے موربی پہنچے اور انہوں نے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ وزیراعظم نے ملک کے عوام کو یقین دلایا کہ امدادی کارروائیوں میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ اس سانحے کی روشنی میں تقریب کا ثقافتی پروگرام والا حصہ منسوخ کر دیا گیا۔



وزیر اعظم نے کہا، "اس صورتحال کا تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ہماری آزادی کی جدوجہد کی قیادت سردار پٹیل جیسے لیڈروں نے نہ کی ہو تی۔ اگر 550 سے زیادہ شاہی ریاستوں کو ضم نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ وزیر اعظم نے پوچھا "کیا ہوتا" انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہماری ریاستیں مادر ہند کے لئے قربانی اور یقین کا گہرا احساس نہ دکھاتیں۔ اس ناممکن کام کو سردار پٹیل نے مکمل کیا۔

وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ سردار پٹیل کی جینتی اور ایکتا دیوس ہمارے لیے کیلنڈر کی محض تاریخیں نہیں ہیں، یہ ہندوستان کی ثقافتی طاقت کا اظہار کرنے والی عظیم تقریبات ہیں۔ ہندوستان کے لیے اتحاد کبھی بھی مجبوری نہیں تھی، یہ ہمیشہ ہمارے ملک کی خصوصیت رہی ہے۔ اتحاد ہماری انفرادیت رہا ہے‘‘، ۔ انہوں نے کہا کہ کل موربی جیسی آفت میں پورا ملک ایک بن کر آگے آتا ہے اور ملک کے ہر حصے سے لوگ دعائیں اور مدد کرتے ہیں۔ وبائی مرض کے دوران، یہ اتحاد دوا، راشن اور ویکسین میں تعاون کے لیے ’تالی تھالی‘ کے جذباتی اتحاد میں پوری طرح سے ظاہر تھا۔ کھیلوں کی کامیابیوں اور تہواروں کے دوران اور جب ہماری سرحدوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور ہمارے فوجی ان کی حفاظت کرتے ہیں تو انہی جذبات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سب ہندوستان کے اتحاد کی گہرائی کی علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اتحاد صدیوں سے حملہ آوروں کے لیے ایک کانٹا تھا اور انہوں نے تقسیم کا بیج بو کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کے عزائم کو اتحاد کے امرت نے ناکام بنا دیا جو ہمارے شعور میں رواں دواں تھا۔ انہوں نے سبھی سے کہا کہ وہ چوکس رہیں کیونکہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی سے حسد کرنے والی طاقتیں ابھی بھی سرگرم ہیں اور ذات پات، علاقہ، زبان کی بنیاد پر تقسیم کو ہوا دینے کی کوششیں جاری ہیں اور اور تاریخ کو تقسیم کرنے والے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے غلامانہ ذہنیت، خود غرضی، خوشامد، اقربا پروری، لالچ اور بدعنوانی کے خلاف بھی خبردار کیا جو ملک کو تقسیم اور کمزور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہمیں اتحاد کے امرت سے تفرقہ بازی کے زہر کا مقابلہ کرنا ہے"۔



وزیر اعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہاکہ ایکتا دیوس کے موقع پر، میں سردار صاحب کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ قومی اتحاد کو مضبوط کرنا شہریوں کی ذمہ داری ہے اور یہ تب ہی ہو گا جب ملک کا ہر شہری احساس ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار ہو جائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس ایک حقیقت بن جائے گا اور ہندوستان ترقی کی راہ پر آگے بڑھے گا ۔ حکومتی پالیسیاں بلا تفریق ملک کے ہر فرد تک پہنچ رہی ہیں۔ مثالیں دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اروناچل پردیش کے سیانگ کے لوگوں کو اتنی ہی آسانی سے مفت ویکسین دستیاب کرائی جاتی ہے جس طرح سورت، گجرات کے لوگوں کو۔ ایمس جیسے طبی ادارے اب نہ صرف گورکھپور بلکہ بلاس پور، دربھنگہ، گوہاٹی، راجکوٹ اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی مل سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دفاعی راہداریوں کا ترقیاتی کام نہ صرف تمل ناڈو بلکہ اتر پردیش میں بھی زوروں پر ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگرچہ مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ملک کے آخری سرے پر موجود شخص کو رابطے میں لاتے ہوئے سرکاری اسکیمیں ہندوستان کے ہر حصے تک پہنچ رہی ہیں۔PM Modi Says WE Make Everything Possible If We All Come Together



یو این آئی