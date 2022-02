مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی دہلی یونٹ کی طرف سے منعقدہ پروگرام کو ورچوئل میڈیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کے لوگ مضبوط بھارت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو تیز رفتاری سے آگے لے جائیں اور مختلف شعبوں کو مضبوط کریں۔ یہ وقت نئی خواہشات کو پورا کرنے کا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بھارت خود کفیل بنے اور اسی بنیاد پر جدید بھارت کی تعمیر کی جائے۔ PM Modi on Ease of Doing Business



انہوں نے کہا کہ یہ نئے مواقع کا وقت ہے، یہ نئے عزائم کی تکمیل کا وقت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بھارت خود انحصار Self Reliant India بنے اور خود انحصار بھارت کی بنیاد پر ایک جدید بھارت کی تعمیر ہو۔

انہوں نے کہا کہ حکومت کاروبار میں آسانی کا دوسرا ایڈیشن ایز آف ڈوئنگ بزنس 2.0 Ease of Doing Business شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب نے وبا کا مل کر اور مضبوطی سے مقابلہ کیا ہے۔ ہماری معیشت کے بنیادی اصول مضبوط ہیں اور سمت درست ہے اور رفتار تیز ہے۔



اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وزیر خزانہ نے کل بجٹ کے کچھ پہلو بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ بجٹ تقریر میں پورا بجٹ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ بجٹ بہت بڑی دستاویز ہے، باریکیاں ہوتی ہیں اور ایوان میں یہ سب بولنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک 100 سالوں میں سب سے بڑی عالمی وبا سے لڑ رہا ہے۔ کورونا کا یہ دور دنیا کے لیے بہت سے چیلنجز لے کر آیا ہے۔ دنیا اس چوراہے پر کھڑی ہوگئی ہے، جہاں ٹرننگ پوائنٹ یقینی ہے۔ آگے دنیا جو ہم دیکھنے والے ہیں، وہ ویسی نہیں ہوگی، جیسی کورونا سے پہلے تھی۔ PM Modi on Ease of Doing Business

