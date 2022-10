وزیر اعظم نریندر مودی کو فوجیوں کے ساتھ دیوالی منانے کارگل پہنچے ہیں۔ پی ایم او نے کہا، "وزیر اعظم نریندر مودی کارگل پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ ہمارے بہادر فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائیں گے۔" 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے، مودی دیوالی منانے کے لیے مختلف فوجی تنصیبات کا دورہ کر رہے ہیں۔PM Modi to celebrate Diwali with soldiers in Kargil

