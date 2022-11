میلبورن: انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر نے اتوار کو ٹی 20 ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بلے بازی کے لیے بلایا۔ T20 World Cup۔ بٹلر نے ٹاس کے بعد کہا، ’’ہم پہلے گیندبازی کریں گے۔ یہ ایک بڑا میچ ہے، اس لیے دباؤ میں کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے اور ٹیم بہت مثبت محسوس کر رہی ہے۔ اسٹیڈیم میں زبردست توانائی ہے اور ہم ایک زبردست میچ کے منتظر ہیں۔ اس فائنل میں دونوں ٹیمیں زبردست فارم میں ہیں اور ہم ایک سخت چیلنج کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، “میرے خیال میں یہ ایک اچھی وکٹ ہے اور امید ہے کہ یہ پورے وقت ایسی ہی رہے گی۔ یہاں یقینی طور پر تھوڑے بادل ہیں، اس لیے ہم نے باؤلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم آج نئے سرے سے آغاز کریں گے، ہم آخری میچ سے اعتماد لیں گے لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ In the final England won the toss and invited Pakistan to bat

پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے کہا، ’’ہم بھی پہلے بولنگ کرتے لیکن ٹاس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے ہم بورڈ پر رنز بنانے اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اچھی لے ہے اور ہم اسے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اپنے پہلے چند گیمز ہارے لیکن مضبوطی سے واپس آئے اور فائنل میں اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جیت ہمیشہ آپ کو اعتماد دیتی ہے اور جس طرح سے ٹیم کھیل رہی ہے، ہم اپنا 100 فیصد دیں گے۔"

بابر نے ایک روزہ ورلڈ کپ 1992 کو یادکرتے ہوئے کہا، ’’یاں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہم یہ میچ جیت کر کپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔

پاکستان الیون: بابر اعظم (کپتان)، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، محمد حارث، شان مسعود، افتخار احمد، شاداب خان، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، حارث رؤف، شاہین آفریدی

انگلینڈ الیون: جوس بٹلر (وکٹ کیپر/کپتان)، ایلکس ہیلز، فلپ سالٹ، بین اسٹوکس، ہیری بروک، لیام لیونگسٹن، معین علی، سیم کرن، کرس ووکس، کرس جارڈن، عادل رشید

یو این آئی