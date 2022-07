راجستھان: شری گنگا نگر کی پولیس نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے بین الاقوامی سرحد عبور کرکے بھارت میں داخل ہونے والے مبینہ پاکستانی نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو نُپور شرما کو قتل کرنے کے ارادے سے سرحد پار کرکے بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ Pakistani youth arrested while crossing international border

بی ایس ایف کے ہاتھوں پکڑا گیا پاکستانی درانداز

نُپور شرما کو قتل کرنے کے ارادے سے بھارتی سرحد میں پکڑے گئے نواجون سے تمام انٹیلی جنس ایجنسیاں Pak Infiltrator nabbed By BSF in Sri Ganganagar پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ اینٹلی جنس ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ تفتیش کے دوران نوجوان نے پاکستان تنظیم 'تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) Tehreek e Labbaik Pakistan سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تنظیم پاکستان میں کالعدم قرار دی گئی ہے اور اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔Pak Infiltrator Nabbed By BSF

اس معاملے میں اینٹلی جنس کے اے ڈی جی ایس سینگاتھر نے بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان کی تنظیم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس تنظیم نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے سامنے بھی بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ عمران خان کے دور اقتدار میں اس تنظیم نے مقامی سطح پر امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد وہاں کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔Pak Infiltrator Nabbed By BSF

تحریک لبیک تنظیم کی جانب سے ایک نوجوان کے بھارت بھیجے جانے کے سوال پر اے ڈی جی نے کہا کہ 'اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تاہم ابھی تک وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم ایجنسیاں ہر زاویے سے تفتیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی طور پر پاکستان میں سرگرم ہے۔ بھارت سے ان کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر کچھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے معلومات اکھٹا کرنے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔Pak Infiltrator Nabbed By BSF

