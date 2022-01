شمالی کوریا North Korea نے منگل کے روز ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں میزائل تجربے کے بارے میں ایک خفیہ میٹنگ Launched Its Second Ballistic Missile in East Sea، جو صورتحال پر سخت موقف اختیار کرنے کے علاوہ پیونگ یانگ کے پڑوسیوں کی تنقید کا سبب بن رہا ہے۔

North Korea Fires Second Ballistic Missile

یہ اطلاع امریکی فوج نے دی ہے۔ یو ایس انڈو پیسیفک کمانڈ نے کہا کہ ہم بیلسٹک میزائل کے لانچ سے آگاہ ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ لانچ اس وقت ہوا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے پیونگ یانگ کے ایک اور میزائل تجربے کے بارے میں ایک خفیہ میٹنگ منعقد کی تھی۔

اس موقع پر جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعہ شمالی کوریا کے پہلے تجربے پر بحث کے فوراً بعدشمالی کوریا مسلسل میزائل داغ رہا ہے، اور وہ بھی ا'۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی فوجی سرگرمیوں پر جاپان اب مزید گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔

انہوں نے کہا کہ 'شمالی کوریا کی جانب سے میزائل لانچ کیا جانا اس کے غیر قانونی ہتھیاروں کے پروگرام کے غیر مستحکم اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم، اس سے امریکہ یا اس کے فوجیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے'۔

خبر رساں ایجنسی یونہاپ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے اس میزائل کا تجربہ چین کی سرحد سے متصل شمالی علاقے چانگانگ سے کیا تھا۔

یو این آئی