خدا بخش کا تعلق پنجاب کے بادل گاؤں سے ہے۔ آپ کو بتادیں کہ ساڑھے تین لاکھ روپئے کے چیک باونس معاملے میں گدربہا کے ایس ڈی جے ایم نے خدا بخش کے خلاف غیرضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔

واضح رہے کہ خدا بخش کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے متعدد مرتبہ نوٹس جاری کی گئی لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے جس کے بعد عدالت نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کردیا ہے۔ تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا چیک باؤنس معاملے میں عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔

پنجابی گلوکار خدا بخش کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری

خدا بخش کے پنجابی گلوکار ہیں خدا بخش نے سنہ 2017 میں انڈین آئیڈل 9 کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ خدا بخش نے کئی سپر ہٹ گانوں سے سامعین کا دل جیتا۔